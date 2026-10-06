Gabriella a scapat perla sezonului la Insula Iubirii! Ce a spus că face cu Prințul Marco

Gabriella a scapat perla sezonului la Insula Iubirii! Ce a spus că face cu Prințul Marco
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Ce a spus Gabriella despre Prințul Marco
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Apropierea dintre Prințul Marco și Gabriella devine tot mai evidentă la Insula Iubirii, iar întâlnirile lor par să depășească simpla atracție fizică. Concurentul nu s-a orientat către o altă ispită feminină din vilă, alegând să-și concentreze atenția asupra ispitei.

Încă din primele ediții, cei doi au ieșit împreună la întâlniri, iar discuțiile și momentele petrecute în doi au contribuit la construirea unei conexiuni aparte. În ediția de sâmbătă, 3 octombrie, apropierea lor a ajuns într-un nou punct, după ce Gabriella i-a pregătit lui Marco un date romantic chiar în apropierea vilelor.

Ispita a pus la cale o întâlnire pe plajă, într-un cort amenajat special pentru cei doi și decorat cu lumânări. Departe de ceilalți concurenți și feriți de privirile camerelor de supraveghere, Marco și Gabriella au avut ocazia să vorbească în liniște și să se bucure de câteva ore împreună.

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Pe parcursul întâlnirii, cei doi au discutat despre ceea ce se întâmplă între ei, iar Marco a vrut să afle dacă Gabriella îl place cu adevărat.

Marco: Ție chiar îți place de mine?
Gabriella: Marco, mi se pare o întrebare foarte proastă…

Ulterior, concurentul a recunoscut că lucrurile au început să se schimbe și că atracția dintre ei nu mai este doar una fizică.

„Dacă până acum ziceam că nu există o tensiune, doar o atracție fizică, acum a început să existe și asta, de ce să mint?! Îmi place.”, a spus Marco la testimonial.

Sursa foto: Captură Antena 1

Ce a spus Gabriella despre Prințul Marco

La rândul ei, Gabriella a vorbit despre conexiunea pe care o simte cu Marco și a sugerat că între ei există o apropiere la nivel mental, pe care o consideră mai importantă decât atracția fizică. Ispita a lăsat să se înțeleagă că, dacă legătura lor va continua în aceeași direcție, ar putea ajunge într-un punct în care sentimentele să fie tot mai greu de controlat.

Întâlnirea s-a încheiat după câteva ore, iar amândoi au recunoscut că și-ar fi dorit să mai rămână pe plajă.

„Legătura noastră este mentală și asta e mult mai puternică pentru că pentru mine este mai important să faci dragoste cu mintea mea, înaintea corpului. Și cred că noi am făcut dragoste cu mintea și totul se potrivește foarte bine. Eu cred că dacă vom continua așa, va veni un punct în care nu se va mai putea controla. E imposibil.”, a spus și Gabriella la testimonial.

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Mesajul Gabriellei după ce Prințul Marco a recunoscut că este atras de ea: „Eu nu concurez”

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