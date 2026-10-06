Statul oferă peste 3000 de lei lunar acestor tineri. Cine poate primi banii până la 26 de ani

Tinerii care au ieșit din sistemul de protecție specială pot beneficia de un sprijin financiar consistent din partea statului, însă doar dacă îndeplinesc anumite condiții prevăzute de lege. Ajutorul este destinat persoanelor care au beneficiat anterior de o măsură de protecție specială și poate fi acordat până la împlinirea vârstei de 26 de ani.

Potrivit prevederilor Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, beneficiarii trebuie să demonstreze că urmează o formă de învățământ recunoscută de lege sau că au un loc de muncă. În aceste condiții, ei pot alege fie continuarea măsurii de protecție specială, fie acordarea unei indemnizații lunare.

Statul oferă peste 3000 de lei lunar acestor tineri

Opțiunea pentru indemnizație sau pentru continuarea măsurii de protecție poate fi exprimată o singură dată, indiferent de momentul în care persoana a părăsit sistemul de protecție specială. Dreptul este acordat exclusiv celor care fac dovada că își continuă studiile ori desfășoară o activitate profesională.

Indemnizația este plătită prin agențiile județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv prin agenția din municipiul București. Fondurile necesare sunt asigurate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale.

Cine poate primi banii până la 26 de ani

Totodată, persoanele aflate în sistemul de protecție specială care au dobândit capacitate deplină de exercițiu pot solicita menținerea măsurii de protecție în condițiile legii sau încetarea acesteia și acordarea indemnizației lunare.

Valoarea sprijinului financiar se stabilește în funcție de indicatorul social de referință (ISR), prin aplicarea coeficientului 4,8. În 2026, ISR are valoarea de 660 de lei, ceea ce înseamnă că indemnizația lunară ajunge la 3.168 de lei.

Pentru menținerea dreptului la plată, beneficiarii trebuie să transmită periodic documente care să ateste că urmează cursurile unei instituții de învățământ sau că sunt angajați. În lipsa acestor dovezi, plata indemnizației poate fi suspendată. Aceasta poate fi reluată ulterior, dacă sunt îndeplinite din nou condițiile prevăzute de lege.

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