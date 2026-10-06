Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil

Costel și Emil Caran s-au bătut ca în filme duminică dimineața, într-un club din Capitală. Paza a evitat să intervină, de teama celor doi, iar în final interlopii au fost despărțiți de alte persoane martore la incident. Nu este prima dată când frații Caran s-au încăierat.

Deși părea să fie o dimineață liniștită, duminică, 4 octombrie, un club de lux din Herăstrău, din Capitală, s-a transformat într-un ring de luptă. Costel și Emil Răducanu, cunoscuți în lumea interlopă sub numele de Caran, s-au bătut ca în filme. Potrivit Gândul, totul ar fi pornit la o neînțelegere, după ce Emil i-ar fi cerut manelistului care îi cânta la masă să urce pe scenă, iar gestul l-a înfuriat pe fratele său.

Frații Caran s-au bătut ca în filme

Încăierarea ar fi avut loc la unul dintre cluburile deținute de Emil Caran. Potrivit surselor judiciare, în jurul orei 06:00, Costel petrecea împreună cu mai mulți prieteni, iar atmosfera a fost întreținută de manelistul Alex Botea. La un moment dat, Emil i-ar fi cerut solistului să plece de lângă masă și să urce pe scenă.

Gestul interlopului a fost interpretat ca un afront de Costel, astfel că s-a înfuriat și s-au luat la. Cei doi și-ar fi împărțit pumni, ar fi răsturnat o masă, iar mai multe pahare s-au spart.

Paza s-a temut să îi despartă

Spiritele s-au încins la club, iar cei prezenți, chiar și paza, au stat și au privit ca la cinema. Pentru că agenții de securitate au evitat să se apropie și se temeau să îi despartă, a intervenit un alt grup de bărbați care au venit la club alături de Costel Răducanu. Mai mult decât atât, reprezentanții localului nu ar fi sesizat autoritățile.

Amintim că nu este prima dată când frații Caran „fac show”. În trecut, Costel, Emil, Ștefan și Aurel Răducanu au avut mai multe conflicte. Unul dintre cele mai cunoscute scandaluri a avut loc între Costel, Emil și Aurel, după ce au avut interese diferite în legătură cu gestionarea unui local din Constanța. La acel moment, Emil l-ar fi tăiat pe Aurel cu un pahar spart, iar fratele său l-ar fi lovit cu palma.

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