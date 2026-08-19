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BANCUL ZILEI | Avansurile lui Vasile

De: David Ioan 19/08/2026 | 10:45
BANCUL ZILEI | Avansurile lui Vasile
BANCUL ZILEI | Avansurile lui Vasile
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Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Vezi că prietenul tău Vasile îmi face avansuri și se dă la mine.
– Așa e el.
– Cum, băi, să zici că așa e el?
– Tu ești sănătos la cap? Ești soțul meu, nu te deranjează că se dă Vasile la mine?
– Anca, de când se dă la tine, eu sunt bucuros că nu se mai dă la mine.

Alte bancuri amuzante

La doctor
Un tip merge la doctor:
– Dom’ doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!
Doctorul nu răspunde.
– Dom’ doctor?! Mă auziți?
Doctorul continuă să scrie.
– Alooo?!
Doctorul ridică ochii și spune:
– Următorul pacient!

Soț și soție
Soția:
– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?
Soțul:
– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…
– Și ai aduce-o în casa noastră?
– Păi… da…
– Și ar dormi în patul meu?!
– Păi… nu avem altul…
– Și ar folosi crosele mele de golf?!
– Nu, că ea e stângace…

La pescuit
Doi prieteni merg la pescuit. Unul dintre ei scoate o sticlă de vodcă.
– Bem și noi câte puțin?
– Bem.
După câteva pahare:
– Bă, tu vezi că peștele ăsta are trei ochi?
– Da…
– Și apa e mov?
– Da…
– Bă… cred că am nimerit acvariul cuiva…

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.
HR-ul îl întreabă:
– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?
Tipul:
– Sinceritatea.
HR-ul:
– Nu cred că sinceritatea e un defect…
Tipul:
– Mă doare-n cot ce crezi tu.
HR-ul, puțin șocat, continuă:
– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?
Tipul:
– Sunt foarte atent la detalii.
HR-ul:
– Perfect! Dă-mi un exemplu.
Tipul:
– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.
HR-ul:
– Cum ai ajuns la concluzia asta?!
Tipul:
– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:
– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.
Doctorul:
– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!
Tipul:
– Problema e că mă trezesc la 8…
Doctorul îl privește confuz, dar continuă:
– Altceva?
Tipul:
– Da… cred că sunt și puțin paranoid.
Doctorul:
– De ce spui asta?
Tipul (șoptind):
– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.
Doctorul:
– Nu cred că e cazul…
Tipul:
– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!
Doctorul, oftând:
– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.
Tipul:
– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?
– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.
– Dar dreptul, întreabă profa.
– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

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