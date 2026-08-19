BANCUL ZILEI | Avansurile lui Vasile

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un banc excepţional, care cu siguranţă te va face să râzi în hohote. Amuză-te alături de noi în rândurile de mai jos.

– Vezi că prietenul tău Vasile îmi face avansuri și se dă la mine.

– Așa e el.

– Cum, băi, să zici că așa e el?

– Tu ești sănătos la cap? Ești soțul meu, nu te deranjează că se dă Vasile la mine?

– Anca, de când se dă la tine, eu sunt bucuros că nu se mai dă la mine.

Alte bancuri amuzante

La doctor

Un tip merge la doctor:

– Dom’ doctor, am o problemă… cred că sunt invizibil!

Doctorul nu răspunde.

– Dom’ doctor?! Mă auziți?

Doctorul continuă să scrie.

– Alooo?!

Doctorul ridică ochii și spune:

– Următorul pacient!

Soț și soție

Soția:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

Soțul:

– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…

– Și ai aduce-o în casa noastră?

– Păi… da…

– Și ar dormi în patul meu?!

– Păi… nu avem altul…

– Și ar folosi crosele mele de golf?!

– Nu, că ea e stângace…

La pescuit

Doi prieteni merg la pescuit. Unul dintre ei scoate o sticlă de vodcă.

– Bem și noi câte puțin?

– Bem.

După câteva pahare:

– Bă, tu vezi că peștele ăsta are trei ochi?

– Da…

– Și apa e mov?

– Da…

– Bă… cred că am nimerit acvariul cuiva…

La interviu

Un tip merge la un interviu pentru un job la o corporație mare.

HR-ul îl întreabă:

– Care crezi că este cel mai mare defect al tău?

Tipul:

– Sinceritatea.

HR-ul:

– Nu cred că sinceritatea e un defect…

Tipul:

– Mă doare-n cot ce crezi tu.

HR-ul, puțin șocat, continuă:

– Bine… și care este cea mai mare calitate a ta?

Tipul:

– Sunt foarte atent la detalii.

HR-ul:

– Perfect! Dă-mi un exemplu.

Tipul:

– Firma dumneavoastră o să dea faliment în 3 ani, 2 luni și cam 5 zile.

HR-ul:

– Cum ai ajuns la concluzia asta?!

Tipul:

– Păi dacă angajați oameni ca mine… e clar.

La doctor

Un tip merge la doctor și spune:

– Dom’ doctor, am o problemă… în fiecare dimineață la ora 7 fix merg la toaletă.

Doctorul:

– Păi asta e foarte bine, organismul tău funcționează perfect!

Tipul:

– Problema e că mă trezesc la 8…

Doctorul îl privește confuz, dar continuă:

– Altceva?

Tipul:

– Da… cred că sunt și puțin paranoid.

Doctorul:

– De ce spui asta?

Tipul (șoptind):

– Pentru că sigur cineva intră noaptea în casă și dă drumul la ceasul meu biologic.

Doctorul:

– Nu cred că e cazul…

Tipul:

– Normal că nu crezi! Nici tu nu ești în siguranță… sigur și pe tine te urmăresc!

Doctorul, oftând:

– Bine… îți dau o trimitere la psihiatru.

Tipul:

– Perfect, dar să fie unul discret… să nu știe nimeni că merg!

Bulă și ochiul vânăt

Într-o zi vine Bulă la şcoală cu ochii vineţi. Profa îl întreabă: Ce-ai păţit, Bulă, de ai ochii vineţi?

– Păi, eram în autobuz şi în faţa mea era o femeie căreia îi intrase fusta în fund şi i-am scos-o. Şi, de asta, ea mi-a învineţit ochiul stâng.

– Dar dreptul, întreabă profa.

– Păi, daca am văzut că nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

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