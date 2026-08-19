BANC | „Bulă de ce nu mănânci? Nu-ți place ce-am gătit?”

CANCAN.RO ți-a preagătit bancul zilei de miercuri. Bulă este întrebat de către Bubulina de ce nu mănâncă ce a gătit ea. Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi.
– Bulă de ce nu mănânci? Nu-ți place ce-am gătit? Ai spus că ești flămând ca un lup…
– Bubulino, dar unde ai văzut tu lup să mănânce fasole?
Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:
– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?
– E un ochi artificial…
– Şi din ce e făcut un ochi artificial?
– Din sticla, domnule ofiţer.
– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!
La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, eşti o femeie norocoasă!
După care maică-sa îl întreabă:
– De ce, fiule?
Bulă îi răspunde:
– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!
În ziua de 23 august, Bulişor stătea cu mama sa pe trotuar şi striga: ‘Ula!’ ‘Ula!’ ‘Ula!’
Un militian îi zice tatălui său: ‘Vai, ce băieţel cuminte aveţi! Se pare că nu poate să pronunţe litera ‘r’.
Tatăl îi zice:
‘Vă înşelaţi, tovarăşe, nu poate să pronunţe litera ‘p’!