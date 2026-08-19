BANC | „Bulă de ce nu mănânci? Nu-ți place ce-am gătit?”

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CANCAN.RO ți-a preagătit bancul zilei de miercuri. Bulă este întrebat de către Bubulina de ce nu mănâncă ce a gătit ea. Răspunsul acestuia te va face să râzi cu gura până la urechi.

– Bulă de ce nu mănânci? Nu-ți place ce-am gătit? Ai spus că ești flămând ca un lup…

– Bubulino, dar unde ai văzut tu lup să mănânce fasole?

Alte bancuri amuzante

Bulă și ofițerul de la centrul de recrutare

Ofiţerul de la centrul de recrutare îl întreabă pe Bulă:

– Recrut, ce-i cu ochiul dumitale?

– E un ochi artificial…

– Şi din ce e făcut un ochi artificial?

– Din sticla, domnule ofiţer.

– Da, logic trebuie să şi vezi prin el!

Bulă la finalul anului școlar

La sfârşitul anului scolar Bulă îi spune mamei sale:

– Mamă, eşti o femeie norocoasă!

După care maică-sa îl întreabă:

– De ce, fiule?

Bulă îi răspunde:

– Nu trebuie să-mi mai cumperi alte cărţi anul acesta că am rămas tot în aceeaşi clasă!

Bulă stă pe trotuar și strigă „Ula!”

În ziua de 23 august, Bulişor stătea cu mama sa pe trotuar şi striga: ‘Ula!’ ‘Ula!’ ‘Ula!’

Un militian îi zice tatălui său: ‘Vai, ce băieţel cuminte aveţi! Se pare că nu poate să pronunţe litera ‘r’.

Tatăl îi zice:

‘Vă înşelaţi, tovarăşe, nu poate să pronunţe litera ‘p’!