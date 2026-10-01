BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: „Cum se conjugă mamaia?”

BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: "Cum se conjugă mamaia?"
BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: "Cum se conjugă mamaia?"
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Este joi, iar cel mai bun mod de a petrece această zi este să râzi cu gura până la urechi. Tocmai din acest motiv, CANCAN.RO îți propune un banc care te va face să zâmbești numaidecât.

La școală, ora de gramatică:

-Cum se conjugă mamaia?

-Eu m-am aia, tu te-ai aia, ei s-au aia…

BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică:

BANCUL ZILEI | La școală, ora de gramatică: „Cum se conjugă mamaia?”

Alte bancuri haioase

Traian și centurionul

Vine un centurion la Traian:
– Gata, le-am ars viile dacilor, ce facem acum?
– Plantați pruni, să vedem ce-o să mai bea!

Telefonul

Telefonul sună acasă la Bulă. Mama lui răspunde, ascultă puțin, apoi îl strigă:
– Bulă, vino repede la telefon! Este dirigintele tău.
Bulă se apropie încet, ia receptorul și spune speriat:
– Alo?
La celălalt capăt se aude vocea severă:
– Bulă, notele tale sunt o catastrofă! La matematică ai patru, la istorie tot patru…
Bulă răsuflă ușurat și zice:
– Aaa, domnule profesor, păi nu vă faceți griji, eu nu sunt superstițios!

Bulă, femeile și cafeaua

– Bulă, știi care e asemănarea dintre femei și cafea?
– Foarte simplu: Una buna te ține treaz toată noaptea.

Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată

Soțul „foarte sincer”
Un bărbat intră în casă și își găsește soția supărată.
— Iubitule, spune-mi sincer… dacă aș muri mâine, te-ai recăsători?
Bărbatul stă pe gânduri câteva secunde.
— Păi… probabil că da.
Soția începe să plângă.
— Aha! Deci nici n-aș fi bine îngropată și tu deja te gândești la alta!
— Păi tu ai zis să fiu sincer…
— Și ar dormi în patul nostru?
— Da… doar n-o să cumpăr alt pat.
— Și ar folosi bucătăria mea?
— Da.
— Și ar conduce mașina mea?
— Da.
— Și ar juca golf cu crosele mele?
— Nu.
Soția, mirată:
— De ce nu?
— Pentru că e stângace.

VEZI ȘI: BANCUL ZILEI | „Bună, frumoaso, ți-o spun direct, ca să nu ne lungim”

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