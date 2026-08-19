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De ce a plecat Wilmark de la PRO TV. Coregraful a spus adevărul după 13 ani

De: Irina Vlad 19/08/2026 | 11:09
De ce a plecat Wilmark de la PRO TV. Coregraful a spus adevărul după 13 ani
De ce a plecat Wilmark de la Pro TV/ sursă foto: social media
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Au trecut 13 ani de la plecarea lui Wilmark Rizzo Hernandez de la Pro TV, din juriul de la „Dansez pentru tine” . De atunci și până în prezent, coregraful a preferat să rămână discret și să nu ofere prea multe detalii despre încheierea colaborării. Recent, el a vorbit despre motiv real pentru care a rupt contractul cu trustul din Pache Protopopescu. 

Colaborarea lui Wilmark cu Pro Tv a durat nici mai mult, nici mai puțin de 7 ani, între 2006 – 2013. Coregraful a făcut parte din juriul emisiunii „Dansez pentru tine”, unul dintre cele mai urmărite show-uri de la vremea respectivă. Colaborarea cu trustul din Pache Protopoescu s-a încheiat brusc în toamna anului 2013, moment în care a fost exclus din echipă.

Coregraful Wilmark/ sursă foto: PRO TV

De ce a plecat Wilmark de la Pro TV

La vremea respectivă, coregraful mărturisea că plecarea de la Pro Tv a fost urmată de o reorientare în carieră, spre alte proiecte media și de dans. Recent, „Micuțul Wil”, așa cum era alintat de colegii de platou, a vorbit despre deschis despre motivele din spatele acelei decizii. Acesta a mărturisit că, în baza contractului semnat, a stabilit inițial să se retragă din emisiune fără a oferi detalii. Coincidență sau nu, plecarea sa a coincis cu o migrare masivă a majorității oamenilor din producție spre Antena 1.

„De PRO TV nu m-am despărțit! Contractele noastre erau foarte clare. Eu am văzut ceva ce nu trebuia să văd și, drept urmare, am stabilit că eu nu vorbesc și mă voi retrage din emisiune (era exact perioada în care a migrat toată producția la Antena 1 – ei știu ce au făcut). Pe de altă parte, uneori ai nevoie de timp pentru a te regăsi.

Am învățat lecții importante și nu am niciun regret. Fără acea etapă, nu aș fi ajuns să creez concepte proprii, să conduc agenția Epika și să reinventez ceea ce înseamnă entertainment latino în România”, a mai spus Wilmark pentru sursa citată.

„A fost cea mai intensă experiență din viața mea”

Privind în urmă, coregraful își aduce aminte de colaborarea cu Pro TV ca fiind una dintre cele mai frumoase experiențe profesionale din viața sa, dar și o rampă de lansare pentru proiectele sale de succes din prezent.

„A fost una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Am fost jurat timp de 7 ani. Am plâns, am râs, am văzut povești care m-au schimbat profund. Oamenii mă opresc și azi pe stradă și îmi spun: „M-ai făcut să iubesc dansul. E un dar neprețuit.

Radioul și televiziunea m-au format, știu ce este important atunci când construiești un spectacol din mai multe puncte de vedere, iar când reunești o echipă de profesioniști, rezultatul nu poate să fie decât excepțional. Ștefan Bănică jr este un exemplu de caracter, nu mă refer doar la ce se vede, am învățat mult de la el”, a declarat Wilmark pentru revista VIVA!

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