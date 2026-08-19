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Alina Pușcău, la capătul puterilor! Boala și-a spus cuvântul: „Începe să îmi cadă părul”

De: Emanuela Cristescu 19/08/2026 | 10:49
Alina Pușcău, la capătul puterilior! Boala și-a spus cuvântul: „Începe să îmi cadă părul”
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Alina Pușcău a primit prima lovitură vizibilă a tratamentului: părul a început să-i cadă! Vedeta, care duce în Statele Unite lupta cu cancerul de sân metastatic, a făcut o mărturisire dureroasă despre schimbarea pe care a observat-o după primele ședințe. Iar acesta este doar unul dintre momentele dificile prin care trece în această perioadă.

Fosta concurentă de la Asia Express le-a povestit urmăritorilor cum reacționează organismul ei la terapie. Deși la început nu a resimțit imediat efectele, situația s-a schimbat ulterior.

„Astăzi m-am vopsit singură și începe să îmi cadă părul. Începe să îmi cadă părul, să fie foarte rar. De la a treia ședință nu știu cât o să cadă, poate să cadă tot, poate să cadă mai puțin. Nu știu cum să reacționeze la tratamentul acesta”, a spus Alina Pușcău, pe Instagram.

Zile cumplite pentru Alina Pușcău

Vedeta a dezvăluit că, după începerea terapiei, au urmat zile extrem de grele. Alina a spus că abia a reușit să mănânce și să se ridice din pat. Acum, starea ei pare să se fi îmbunătățit, iar vedeta a mărturisit că începe să-și recapete treptat energia.

Alina Pușcău. sursă foto: social media

„Astăzi mă simt mult mai bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că încep să mă simt din ce în ce mai bine și că pot să mă mișc, pot să fac lucruri, să mă întâlnesc cu prietenii, pot să mănânc. Nu puteam să mănânc. De nouă zile abia am pus ceva în corpul meu. Vă mulțumesc și tot le încurajez pe femeile care trec prin această perioadă, că este o perioadă grea, nu este ușor, dar suntem aici cu toții să ne ajutăm”, a mai spus ea.

Alina Pușcău a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer de sân metastatic și că urmează tratamentul în Statele Unite. Vedeta a mai dezvăluit că medicii au descoperit 11 tumori. În această perioadă, fiecare etapă a tratamentului vine cu noi provocări. Căderea părului a devenit acum unul dintre cele mai vizibile efecte, iar Alina nu știe încă în ce măsură va continua.

Ce se află în spatele tratamentului urmat de vedetă

Terapia despre care Alina a oferit informații are legătură cu DESTINY-Breast09, un studiu clinic internațional dedicat cancerului de sân HER2-pozitiv, metastatic sau nerezecabil. DESTINY-Breast09 este un studiu de fază III care a analizat o combinație de tratamente, printre care trastuzumab deruxtecan, cunoscut și sub numele de Enhertu, și pertuzumab.

Trastuzumab deruxtecan este o terapie țintită care urmărește celulele tumorale ce exprimă HER2 și livrează substanța activă către acestea.Datele studiului au arătat un avantaj important pentru combinația trastuzumab deruxtecan + pertuzumab în ceea ce privește perioada în care boala nu a progresat.

Potrivit datelor oficiale publicate de FDA, supraviețuirea mediană fără progresia bolii a fost de 40,7 luni pentru pacienții tratați cu noua combinație, comparativ cu 26,9 luni pentru cei care au primit schema standard analizată în studiu. Raportul de risc a fost de 0,56, ceea ce corespunde unei reduceri de aproximativ 44% a riscului de progresie a bolii sau de deces în grupul respectiv. Și rata de răspuns a fost ridicată. Datele studiului au indicat că 87% dintre pacienții care au primit combinația au avut un răspuns obiectiv confirmat la tratament.

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