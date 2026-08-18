Alina Pușcău, mesaj care a impresionat pe toată lumea. Cum încearcă să treacă peste boală

Alina Pușcău traversează o perioadă dificilă, după ce a început tratamentul pentru cancerul la sân cu metastaze. Chiar dacă lupta cu boala îi pune la încercare atât puterea fizică, cât și pe cea emoțională, vedeta încearcă să își păstreze optimismul și să se bucure de lucrurile simple.

Alina Pușcău s-a filmat în timp ce se plimba pe plajă, profitând de câteva momente în care s-a simțit mai bine. Imaginile au fost însoțite de un mesaj despre recunoștință, inspirat de melodia „Thank God For This”, interpretată de Dusty Rivers. Prin alegerea versurilor, vedeta a transmis că, în ciuda perioadei grele pe care o traversează, continuă să fie recunoscătoare pentru fiecare clipă și pentru lucrurile pe care le are.

„Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta / Mulțumesc lui Dumnezeu pentru cealaltă / Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare moment și vorbesc serios”, sunt versurile pe care s-a postat Alina Pușcău, pe Instagram.

Alina Pușcău se roagă des la Dumnezeu pentru boala sa

Alina Pușcău a povestit și că și-ar fi dorit să ajungă la biserică, însă starea de sănătate nu i-a permis. De câteva zile se confruntă cu stări de rău și probleme cu somnul, efecte care i-au făcut dificilă desfășurarea activităților obișnuite.

Totuși, vedeta spune că a simțit nevoia să iasă din casă și să petreacă puțin timp în aer liber. Plimbarea pe plajă a fost pentru ea un moment de respiro, în care s-a putut bucura de lumină și de soare. Alina a explicat că astfel de clipe îi dau energie și o ajută să își asculte corpul în această perioadă.

„Astăzi am vrut și eu să mă duc la biserică, dar nu am putut, pentru că de câteva zile mi-a fost rău, nu pot să dorm noaptea și vreau să le încurajez pe femeile care trec prin acest tratament, prin chimioterapie, prin tratamente pentru această boală: să fiți puternice, că Dumnezeu este acolo cu voi. Chiar acum mi-a fost rău. Am vrut să văd lumina, soarele și m-am simțit bine. Sunt așa de fericită că am ieșit și că îi dau corpului meu ce are nevoie”, a transmis Alina Pușcău.

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