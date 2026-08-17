Alina Pușcău continuă lupta cu cancerul de sân metastatic și urmează un tratament în Statele Unite, asociat cu o terapie analizată în studiul clinic DESTINY-Breast09. Cercetarea a adus rezultate importante pentru pacienții cu cancer de sân HER2-pozitiv, iar datele obținute au contribuit la aprobarea unei noi opțiuni terapeutice.

Alina Pușcău a ales să vorbească public despre diagnosticul primit și despre perioada dificilă prin care trece. Vedeta a dezvăluit că a fost diagnosticată cu cancer de sân metastatic și că urmează tratament în Statele Unite. Potrivit informațiilor oferite de aceasta, terapia pe care o urmează are legătură cu DESTINY-Breast09, un studiu clinic internațional care a analizat o combinație modernă de tratamente pentru pacienții cu cancer de sân HER2-pozitiv, nerezecabil sau metastatic.

Ce este, de fapt, DESTINY-Breast09

DESTINY-Breast09 nu este numele unui medicament, ci al unui studiu clinic de fază III. Cercetarea a urmărit eficiența unei terapii bazate pe trastuzumab deruxtecan (Enhertu), administrat în combinație cu pertuzumab, comparativ cu schema standard utilizată în studiu. În total, studiul a inclus 1157 de pacienți adulți cu cancer de sân HER2-pozitiv, nerezecabil sau metastatic, aflați la prima linie de tratament. Tratamentul se bazează pe o abordare țintită. Trastuzumab deruxtecan este un medicament de tip conjugat anticorp-medicament, conceput pentru a ajunge la celulele tumorale care exprimă HER2 și pentru a elibera substanța activă la nivelul acestora.

De ce este importantă proteina HER2

HER2 este o proteină aflată pe suprafața celulelor și implicată în procesele de creștere și multiplicare celulară. În cazul cancerului de sân HER2-pozitiv, celulele tumorale prezintă niveluri crescute ale acestei proteine. Tocmai această caracteristică poate deveni o țintă pentru anumite terapii moderne. Stabilirea statusului HER2 este, astfel, extrem de importantă atunci când medicii decid strategia terapeutică. Nu toate formele de cancer de sân sunt identice, iar tratamentul este ales în funcție de caracteristicile tumorii și de situația fiecărui pacient.

Rezultatele DESTINY-Breast09 au fost încurajatoare

Datele studiului au arătat un avantaj important pentru combinația trastuzumab deruxtecan + pertuzumab în ceea ce privește perioada în care boala nu a progresat.

Potrivit datelor oficiale publicate de FDA, supraviețuirea mediană fără progresia bolii a fost de 40,7 luni pentru pacienții tratați cu noua combinație, comparativ cu 26,9 luni pentru cei care au primit schema standard analizată în studiu. Raportul de risc a fost de 0,56, ceea ce corespunde unei reduceri de aproximativ 44% a riscului de progresie a bolii sau de deces în grupul respectiv. Și rata de răspuns a fost ridicată. Datele studiului au indicat că 87% dintre pacienții care au primit combinația au avut un răspuns obiectiv confirmat la tratament.

Tratamentul a primit undă verde în Statele Unite

Rezultatele DESTINY-Breast09 au dus și la o schimbare concretă în ceea ce privește opțiunile terapeutice disponibile. Pe 15 decembrie 2025, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a aprobat combinația trastuzumab deruxtecan și pertuzumab pentru tratamentul de primă linie al adulților cu cancer de sân HER2-pozitiv, nerezecabil sau metastatic, în condițiile prevăzute de autorizație.

Și în Europa au apărut noi evoluții

În Europa, Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman (CHMP) al Agenției Europene pentru Medicamente a emis, pe 23 iulie 2026, o opinie pozitivă privind extinderea indicației pentru Enhertu. Recomandarea vizează utilizarea trastuzumab deruxtecan în combinație cu pertuzumab ca tratament de primă linie pentru adulții cu cancer de sân HER2-pozitiv nerezecabil sau metastatic. O opinie pozitivă a CHMP este însă o etapă în procesul european de autorizare, decizia finală revenind Comisiei Europene.

Alina Pușcău continuă tratamentul în Statele Unite

În cazul Alinei Pușcău, informațiile despre terapia pe care o urmează au fost făcute publice chiar de vedetă. Ea a povestit despre lupta cu boala și despre perioada dificilă prin care trece, încercând în același timp să rămână optimistă.

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