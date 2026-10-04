Ce face Bianca Giurcă la trei ani de la „Insula iubirii”. „Mi-am dat seama că unele lucruri nu sunt bune în viața mea”

Pentru Bianca Giurcă, aventura de la „Insula Iubirii” a însemnat mult mai mult decât participarea la un reality show. Experiențele trăite în cadrul emisiunii au determinat-o să își reevalueze alegerile și să își pună numeroase întrebări despre ceea ce își dorește cu adevărat de la viață și de la relațiile sale. Parcursul de pe insulă a devenit, astfel, un moment important în evoluția sa personală, care i-a schimbat perspectiva asupra propriilor sentimente și asupra deciziilor pe care le ia.

După experiența trăită în cadrul emisiunii de la Antena 1, Bianca Giurcă a simțit nevoia să își acorde timp pentru a-și înțelege mai bine emoțiile și a apelat la sprijinul unui psiholog. Fosta concurentă a povestit și ce a simțit în momentul în care s-a întâlnit din nou cu Marius Moise, bărbatul alături de care a format un cuplu.

Bianca Giurcă continuă ședințele de terapie după „Insula iubirii”

Experiența trăită în cadrul emisiunii a determinat-o pe Bianca Giurcă să acorde o atenție mai mare echilibrului său emoțional. La trei ani de la participarea la „Insula Iubirii”, fosta concurentă continuă să apeleze la ajutorul unui specialist.

Procesul terapeutic a ajutat-o să privească diferit asupra unor situații din trecut, să își asume alegerile făcute și să își construiască o perspectivă mai clară asupra relațiilor și a granițelor pe care este important să le stabilească.

„Am făcut terapie, încă fac terapie în sensul ăsta. Vreau să devin cea mai bună variantă a mea și, cumva, Insula mi-a arătat exact ce fel de om sunt și ce pot schimba și ce nu”, a mărturisit Bianca Giurcă la Insula Iubirii – Reuniuni.

Momentele prin care a trecut Bianca au lăsat urma adânci

După încheierea filmărilor, Bianca Giurcă și-a dat seama că experiențele trăite în cadrul emisiunii au avut un impact puternic asupra sa. În loc să lase acele momente în urmă fără să le analizeze, fosta concurentă a ales să lucreze la propria evoluție și să își acorde timpul necesar pentru a-și înțelege reacțiile și sentimentele.

Astfel, terapia a devenit parte din procesul său de autocunoaștere. Bianca a considerat că discuțiile cu un specialist o pot ajuta să privească mai limpede asupra celor întâmplate și să găsească modalități prin care să își gestioneze mai bine emoțiile și experiențele din trecut.

„Sunt 100% împăcată cu ce s-a întâmplat acolo, dar pentru mine, per total, Insula Iubirii a fost cea mai bună chestie care mi se putea întâmpla. Pentru omul care sunt acum. Cred că atunci eram naivă, vulnerabilă, nu știam exact ce îmi doresc, apoi după ce m-am văzut la televizor, bineînțeles, mi-am dat seama că unele lucruri în viața mea nu-s bune, unele chestii din comportamentul meu nu-s corecte. Și am decis să schimb”, a mai adăugat ea.

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