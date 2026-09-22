Bianca Giurcă răspunde speculațiilor. A fost sau nu cerută în căsătorie de Patrick?

Bianca Giurcă și Patrick Deac au atras atenția cu cele mai recente postări din mediul online. Cei doi se aflau la o nuntă, acolo unde tânăra a prins buchetul miresei. Fanii s-au împărțit în două categorii: cei care au crezut că momentul a fost filmat doar pentru vizualizări și cei care erau de părere că, într-adevăr, a fost cerută în căsătorie.

La câteva ore bune distanță, fosta concurentă de la Insula Iubirii a ținut să clarifice situația. Aceasta a explicat în mediul online că cererea în căsătorie a avut loc, însă în continuare nu are un inel de logodnă pe deget.

Motivul? Patrick s-a folosit de inelul lui Cornel Luchian, și el prezent la eveniment alături de Iustina Loghin, soția sa. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Bianca Giurcă răspunde speculațiilor

Bianca Giurcă a devenit cunoscută publicului în urma participării la Insula Iubirii, în sezonul opt. La acea vreme, forma un cuplu cu Marius Moise, însă bărbatul a picat testul fidelității. Ulterior, șatena l-a cunoscut pe Patrick Deac la o altă emisiune matrimonială. Relația lor a evoluat rapid pentru că se înțeleg de minune și, tocmai din acest motiv, mulți se așteptau ca influencerii să facă pasul cel mare cât de curând. Numai că realitatea este un pic diferită.

Aceasta așteaptă în continuare un inel de logodnă, chiar dacă bărbatul i-a pus întrebarea emoționantă. Bianca a povestit pe pagina sa de Instagram că inelul pe care i l-a pus Patrick pe deget era, de fapt, cel de la Cornel Luchian. Așadar, teoretic sunt logodiți, practic… inelul se lasă așteptat!

„Realitatea e că am fost cerută în căsătorie cu inelul de logodnă a lui Cornel și Patrick consideră că e o chestie foarte naturală și că ar trebui să rămână treaba asta ca și cererea lui în căsătorie, doar că eu vreau inelul meu. N-am niciun inel! I need my inel”, a spus Bianca Giurcă pe Instagram.

Cum au reacționat fanii când au văzut imaginile

Atunci când cei doi au făcut public momentul, fanii au rămas cu multe semne de întrebare. Unii dintre ei erau convinși că Bianca a fost cu adevărat cerută în căsătorie, în timp ce alții considerau gestul ca fiind unul special pentru online, ca o strategie de marketing.

„Casă de piatră”/„Felicitări”/„Nunta anului 2027” „Toată mascarada asta este pentru online”/„Nu, a prins doar buchetul”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de utilizatori.

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