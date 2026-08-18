BANC | „Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbate-miu”

Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistele de astăzi sunt două soții. Una se plânge de partenerul ei, iar cealaltă încearcă să îi dea câteva sfaturi. Deznodământul este hilar.

Două neveste discutau despre viața lor, iar una dintre ele începe să se plângă:

– Dragă, nu știu ce să mă mai fac cu bărbată-miu. Tot timpul numai: „Mamei nu i-ar plăcea asta”; „Vai, de-ar vedea mama ce facem”; „Mama zice că nu e bine”; „Mama face mai bine asta” și tot așa… E băiatul mamei! Nu mai suport, dacă-l mai aud o dată cu mă-sa îl omor.

– Dragă, o sfătuiește cealaltă, cred că trebuie să fii mai feminină, să te comporți mai provocator, să-i trezești simțurile și să-l faci să uite de maica-sa!

Zis și făcut. Seara, tipa își îmbracă cea mai sexy lenjerie de dantelă neagră, mănuși negre de mătase lungi, jartiere fine negre de satin și se întinde pe pat… Soțul intră, o vede și exclamă:

– Auleu! De ce ești toată-n negru? S-a întâmplat ceva cu mama?

Alte bancuri amuzante

Vasile și Costel la o bere:

— Măi Costele, am auzit că ai fost la doctorul ăla scump de la Iași ca să slăbești, că te făcuseși cât un dulap cu trei uși! zice Vasile la o bere.

— Am fost, măi cumătre, am fost… Mi-o dat o dietă modernă, de-i spune „intermitentă”, zice Costel oftând de foame.

— Ș-apoi cum vine asta, măi băiatule? Ce ai voie să mănânci în dieta asta de la oraș?

— Păi mi-o zis așa: timp de opt ore pe zi am voie să mănânc orice, iar restul de șaisprezece ore nu am voie să pun nimic în gură, doar apă plată!

— Păi și funcționează, măi creștine? Te simți mai ușor după o săptămână de regim?

— Apăi, cum să-ți spun… În alea opt ore mănânc de rup, de nu mai poate nevasta să facă față cu gătitul!

— Păi și în restul de șaisprezece ore ce faci, măi Costele, cum reziști fără mâncare?

— Ei, cum să rezist… În restul de șaisprezece ore dorm neîntors, că dacă mă trezesc din greșeală, mănânc și frigiderul cu tot cu magneții de pe el!

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