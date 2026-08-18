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BANCUL ZILEI | Intră bărbatul nervos pe ușă

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 15:24
BANCUL ZILEI | Intră bărbatul nervos pe ușă
Bancul care îți va aduce zâmbetul pe buze
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Mariajul poate avea situații foarte haioase uneori, la fel ca în situația de mai jos. Bancul te va amuza pe cinste și îți va însenina ziua.

Intră bărbatul nervos pe ușă, aruncă cumpărăturile în mijlocul camerei, se trântește pe canapea, se descalță și își aruncă șosetele pe masă, deschide televizorul și urlă:
— Nevastă, în momentul acesta adu-mi repede o bere!!! Până nu începe!!
Femeia se conformează, îi aduce o bere. După 5 minute:
— Nevastă, mai adu 2 beri, dar repede!!! Până nu începe!!
Femeia, nedumerită, îi mai aduce 2 beri. După alte 15 minute, bărbatul iar:
— Auzi, în minutul ăsta mai adu-mi 2 beri!!! Că imediat începe!!!
Femeia, gata, cu nervii întinși la maximum:
— Auzi, mă, nesimțitule, păi cine dracu’ te crezi tu în casa asta?
— Na, că a început!

Alte bancuri haioase

– Salut, Bulă! Vai de când nu ne-am mai văzut! Ai terminat Dreptul?
– Da, sunt licențiat!
– Și am auzit c-ai făcut și Jurnalistica?
– Da, mă gândesc să fac și masteratul!
– Bravo, ține-o tot așa! Dă-mi și mie un meniu Big Mac mare.

În ultima vreme eram prea stresat din cauza jobului.
Șeful mi-a recomandat să merg la un psiholog.
Psihologul mi-a recomandat să primesc viața așa cum e ea și să zâmbesc mai des.
Azi m-am dus la birou și am încercat să fiu toată ziua cu zâmbetul pe buze; mă uitam la șef și zâmbeam, mă uitam la secretară, zâmbeam, mă uitam la colegă, zâmbeam, până în momentul în care m-a tras șeful deoparte și mi-a zis:
– Dacă mai vii vreodată afumat la muncă, te dau afară!

Un tip supărat nevoie mare că l-a prins ploaia întreabă un cetățean:
– Si pe dumneata te-a prins ploaia? Văd că sunteți mai ud ca mine.
– Mai rău domnule!
– Ce vreți să spuneți?!
– Nevastă-mea și-a luat o găleată nouă și a vrut să-i facă inaugurarea.

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