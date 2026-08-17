Bancul începutului de săptămână | Invitație la mare

Chiar dacă weekendul s-a încheiat, atmosfera de vacanță poate continua! Pentru a aduce un strop de bună dispoziție în această zi de luni, CANCAN.RO vine cu un banc savuros, perfect pentru câteva momente de relaxare. De această dată, povestea ne poartă la malul mării și are în centrul atenției o nuntă.

– Vii în weekend la mare?

– Nu pot, trebuie să merg la o nuntă.

– Hai, fată, poate pleci mai repede.

– Ok… arunc buchetul și vin!

Alte bancuri amuzante

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:

– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!

Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.

Profesorul o corectează și spune surprins:

– Extraordinar! Ai luat 9,50!

Bulă răspunde mândru:

– V-am zis eu că pot!

Profesorul, curios, îl întreabă:

– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.

– Simplu. Am învățat toată noaptea.

– Foarte bine! Și de unde ai învățat?

– Din caietul colegului.

– Dar asta înseamnă că ai copiat!

– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!

Profesorul oftează:

– Bulă, tot Bulă ai rămas…

Curiosul Bulă și psihologul

– Domnule Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am.

– Da, domnule psiholog. Vă ascult.

– Pe o scară de la 1 la 10, cât de curios sunteți?

– Doctore, de unde ai cumpărat scara?

Bulă și fiica lui

Bulă și fiica lui stăteau într-o seară pe canapea, discutând despre viață și relații. Cu un oftat ușor, Bulă o întreabă pe fată:

– Auzi, draga mea, m-am gândit la ceva… Nu-mi faci și mie cunoștință cu o fată draguță din grupul tău?!

– Tată, dar mama ce are? De ce nu îți mai place de ea?

– Mama ta este perfectă, dar are un singur defect: Este măritată!

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!

– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!

– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.

În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:

– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Câte categorii de femei există, de fapt

BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”