BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”

Este sâmbătă, așa că ne putem bucura de o zi liberă după o săptămână aglomerată. Bancurile sunt o modalitate simplă și eficientă de a ne relaxa și de a ne binedispune. Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc, iar situațiile amuzante în care ajunge stârnesc de fiecare dată hohote de râs.

– Bulă, tu crezi în viața de după moarte?

– Bineînțeles că nu, domnule profesor.

– Cum așa, Bulă?

– Pentru că nu există nicio dovadă pentru asta.

– Am eu dovada, Bulă. Ieri, în timp ce lipseai de la ore ca să participi la înmormântarea bunicii tale, ea a venit la școală ca să întrebe de tine.

Alte bancuri haioase

– Ce mai faci, Bulă, cu ce te mai lauzi?

– Uite, m-am apucat de dietă.

– Ce regim ții?

– M-am apucat de dieta „de-a v-ați ascunselea”.

– Cum este asta?

– Este foarte simplă, dar și eficientă: Mănânc numai pe furiș!

Educatoarea observă copiii în timp ce desenează, oprindu-se din când în când să vadă câte o lucrare.

Ajungând lângă Bulă, care muncea cu mare atenţie, îl întrebă ce desenează.

Bulă spuse:

– Îl desenez pe Dumnezeu.

Educatoarea se miră:

– Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu…

Fără să se oprească o secundă, cu privirea ţintă la desen, Bulă răspunse:

– O să se ştie… în câteva minute!

Bulă, care tocmai ieșea din restaurantul „Ca la mama acasă”, este prins din urmă de un ospătar furios!

Chelnerul:

– Pleci fără să plătești, ai? Ai băut, ai mâncat până n-ai mai putut, nu e normal să plătești?!

Bulă:

– Poate asta e valabil la maică-ta acasă, dar eu „la mama acasă” nu dau nici un ban când mănânc și beau.

– Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? intreabă Bulă.

– E simplu, Bulă. Prosperitate inseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov, … Criza inseamnă metrou, sifon, garsonieră în Ferentari, …

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