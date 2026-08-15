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BANC | „Bulă, tu crezi în viața de după moarte?”

De: Andreea Stăncescu 15/08/2026 | 08:15
BANC | Bulă, tu crezi în viața de după moarte?
Bancul de astăzi te va amuza copios
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Este sâmbătă, așa că ne putem bucura de o zi liberă după o săptămână aglomerată. Bancurile sunt o modalitate simplă și eficientă de a ne relaxa și de a ne binedispune. Bulă este unul dintre cele mai cunoscute personaje din folclorul românesc, iar situațiile amuzante în care ajunge stârnesc de fiecare dată hohote de râs.

– Bulă, tu crezi în viața de după moarte?
– Bineînțeles că nu, domnule profesor.
– Cum așa, Bulă?
– Pentru că nu există nicio dovadă pentru asta.
– Am eu dovada, Bulă. Ieri, în timp ce lipseai de la ore ca să participi la înmormântarea bunicii tale, ea a venit la școală ca să întrebe de tine.

Bancul cu Bulă îți va aduce zâmbetul pe buze

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– Ce mai faci, Bulă, cu ce te mai lauzi?
– Uite, m-am apucat de dietă.
– Ce regim ții?
– M-am apucat de dieta „de-a v-ați ascunselea”.
– Cum este asta?
– Este foarte simplă, dar și eficientă: Mănânc numai pe furiș!

Educatoarea observă copiii în timp ce desenează, oprindu-se din când în când să vadă câte o lucrare.
Ajungând lângă Bulă, care muncea cu mare atenţie, îl întrebă ce desenează.
Bulă spuse:
– Îl desenez pe Dumnezeu.
Educatoarea se miră:
– Dar nimeni nu ştie cum arată Dumnezeu…
Fără să se oprească o secundă, cu privirea ţintă la desen, Bulă răspunse:
– O să se ştie… în câteva minute!

Bulă, care tocmai ieșea din restaurantul „Ca la mama acasă”, este prins din urmă de un ospătar furios!
Chelnerul:
– Pleci fără să plătești, ai? Ai băut, ai mâncat până n-ai mai putut, nu e normal să plătești?!
Bulă:
– Poate asta e valabil la maică-ta acasă, dar eu „la mama acasă” nu dau nici un ban când mănânc și beau.

– Tata, care este diferența dintre prosperitate și criză? intreabă Bulă.
– E simplu, Bulă. Prosperitate inseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov, … Criza inseamnă metrou, sifon, garsonieră în Ferentari, …

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