Bancul de weekend | Nepotul merge în vacanța de vară la sat

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit în această seara un banc efervescent, perfect pentru a-ţi încheia săptămâna cu zâmbetul pe buze. Ia-ţi porţia de voie de bună din rândurile de mai jos.

Nepotul merge în vacanța de vară la sat. După o săptămână, îi spune bunicului său:

– Bunicule, aici e un aer foarte bun, curat, apă limpede și calmă. Dar fetele de aici sunt prea îmbrăcate.

Bunicul scoase din buzunar două bomboane, una cu celofan și cealaltă fără.

– Trebuie să alegi una!

Nepotul o alege pe aia cu celofan și bunicul său îi spuse:

– De ce ai ales-o pe aceasta?

– Ei bine, pentru că este mai curată!

– Vezi tu dragul moșului, la fel e și cu fetele astea.

Alte bancuri amuzante

Soț și soție

Soția:

– Dragule, dacă aș muri, te-ai recăsători?

Soțul:

– Nu cred… dar dacă ar trebui… probabil da…

– Și ai aduce-o în casa noastră?

– Păi… da…

– Și ar dormi în patul meu?!

– Păi… nu avem altul…

– Și ar folosi crosele mele de golf?!

– Nu, că ea e stângace…

Doamna Popescu vrea ca un pictor să-i facă portretul și îi spune acestuia:

− Vreau să mă pictezi cu cercei cu diamante, un colier cu un smarald imens, brățări din aur și o broșă frumoasă cu rubine în piept!

− Dar, doamnă, zice pictorul contrariat, dumneavoastră nu purtați nici una dintre aceste giuvaeruri!

− Stiu, zice doamna Popescu, dar sănătatea mea e precară, iar soțul meu e cu secretara. Iar când voi inchide ochii, sunt sigură că ei se vor căsători și vreau ca aia să caute acele bijuterii!

Cel mai leneş om dintr-un oraş a avut un accident: a căzut din patul în care stătea.

Un doctor a început să îl examineze şi i-a spus:

– Mi-e teamă că am o veste foarte proastă. Nu vei mai putea munci niciodată!

Leneşul, speriat, răspunde:

– Îţi mulţumesc, doctore, dar care este vestea proastă???

Doi prieteni se întâlnesc la o bere:

– Gata, am scăpat de probleme.

– Cum așa?

– Am angajat o persoană cu 5000 de euro pe lună, care să aibă grijă de toate problemele mele.

– Păi ..și de unde faci tu rost de 5000 de euro.

– Asta e problema lui .. nu a mea!

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