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BANC | Parașuta lui Bulă

De: Andreea Stăncescu 14/08/2026 | 07:14
BANC | Parașuta lui Bulă
Bancul cu Bulă care te va amuza
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E vineri, weekendul bate la ușă, așa că e momentul perfect pentru o porție serioasă de râs! Dacă ai nevoie de puțină voie bună, bancurile cu Bulă sunt alegerea perfectă pentru a încheia săptămâna ideal.

Bulă vrea să cumpere o parașută. După ce caută preț de câteva minute, vânzătorul îi spune:
– Gata, am găsit-o! Aceasta este cea mai bună parașută pentru dumneavoastră.
– Și cum o deschid când sunt în picaj?
– Trageți de trăgaciul verde.
– Și daca nu se deschide?
– Trageți de cel roșu.
– Și dacă nu merge nici ăla?
– În acest caz, o aduceți înapoi și v-o schimbăm

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– Bulă, spune-mi de ce stai la serviciu doar 5 ore?
– Dar cât să stau șefu?
– 8 ore cât scrie în contract.
– Păi alea 8 ore din contract sunt brut. Net stau 5 ore. E aceeași formulă ca la salariu.

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.
– Chelner, 10 whisky!
Le bea pe toate.
– Chelner, 9 whisky, te rog!
Le dă pe gât şi pe astea.
– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!
Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:
– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.
– Păi care este această constatare?
– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

– Ce mai faci, Bulă, cu ce te mai lauzi?
– Uite, m-am apucat de dietă.
– Ce regim ții?
– M-am apucat de dieta „de-a v-ați ascunselea”.
– Cum este asta?
– Este foarte simplă, dar și eficientă: Mănânc numai pe furiș!

După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească.
– Fiule, noi avem o regulă nescrisă.
– Care, părinte?
– În parohia noastră se obișnuiește ca mirele să plătească în funcție de frumusețea miresei.
Bulă nu mai stă pe gânduri și scoate o bancnotă de 10 și i-o dă preotului. Mirat, preotul ridică valul miresei și spune:
– Bulă, imediat îți aduc și restul.

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