BANC | Parașuta lui Bulă

E vineri, weekendul bate la ușă, așa că e momentul perfect pentru o porție serioasă de râs! Dacă ai nevoie de puțină voie bună, bancurile cu Bulă sunt alegerea perfectă pentru a încheia săptămâna ideal.

Bulă vrea să cumpere o parașută. După ce caută preț de câteva minute, vânzătorul îi spune:

– Gata, am găsit-o! Aceasta este cea mai bună parașută pentru dumneavoastră.

– Și cum o deschid când sunt în picaj?

– Trageți de trăgaciul verde.

– Și daca nu se deschide?

– Trageți de cel roșu.

– Și dacă nu merge nici ăla?

– În acest caz, o aduceți înapoi și v-o schimbăm

Alte bancuri amuzante

– Bulă, spune-mi de ce stai la serviciu doar 5 ore?

– Dar cât să stau șefu?

– 8 ore cât scrie în contract.

– Păi alea 8 ore din contract sunt brut. Net stau 5 ore. E aceeași formulă ca la salariu.

Bulă intră într-un bar şi se aşează la masă.

– Chelner, 10 whisky!

Le bea pe toate.

– Chelner, 9 whisky, te rog!

Le dă pe gât şi pe astea.

– Chelner, mai adu-mi încă 8 whisky!

Le consumă şi pe astea şi tot aşa cu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 whisky. După ce le termină pe toate, Bulă îi zice chelnerului:

– Să ştii că în urma acestui experiment am făcut o constatare foarte interesantă.

– Păi care este această constatare?

– Uite, nu ştiu cum se face, dar am observat asta: cu cât beau mai puţin, cu atât mă îmbăt mai tare.

– Ce mai faci, Bulă, cu ce te mai lauzi?

– Uite, m-am apucat de dietă.

– Ce regim ții?

– M-am apucat de dieta „de-a v-ați ascunselea”.

– Cum este asta?

– Este foarte simplă, dar și eficientă: Mănânc numai pe furiș!

După cununie, mirele Bulă se duce la preot, ca să-l plătească.

– Fiule, noi avem o regulă nescrisă.

– Care, părinte?

– În parohia noastră se obișnuiește ca mirele să plătească în funcție de frumusețea miresei.

Bulă nu mai stă pe gânduri și scoate o bancnotă de 10 și i-o dă preotului. Mirat, preotul ridică valul miresei și spune:

– Bulă, imediat îți aduc și restul.

CITEȘTE ȘI: BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”

BANCUL ZILEI | Ce faci dacă te doare genunchiul