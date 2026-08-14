Mai ții minte R.A.C.L.A.? Ce face astăzi K-Gula și pasiunea secretă din care a făcut o mică afacere

Pentru cei care au ascultat hip-hop românesc în anii ’90 și la începutul anilor 2000, K-Gula este un nume care nu are nevoie de prea multe prezentări. Costin Constantin a făcut parte din R.A.C.L.A., a colaborat de-a lungul timpului cu artiști precum Vița de Vie, Bitză, CTC sau Holograf și a fost una dintre vocile unei perioade importante pentru rap-ul autohton. Astăzi, K-Gula s-a retras în mare parte din lumina reflectoarelor, a albit aproape complet și și-a transformat o pasiune mai puțin cunoscută publicului într-o mică afacere.

K-Gula, de la R.A.C.L.A. la o carieră pe cont propriu

Pe numele său real Costin Constantin, K-Gula și-a făcut loc în hip-hop-ul românesc în anii ’90. În 1996, după ce activase în L.I.R.I.C. alături de Inspectoru și Maniak Killer, rapperul descoperit de Rimaru a intrat în R.A.C.L.A.

Au urmat ani în care numele său a devenit cunoscut publicului pasionat de hip-hop, inclusiv prin aparițiile alături de R.A.C.L.A. și prin proiectele sale proprii.

În 2000 a apărut Visuri în întuneric, iar în 2001 a venit ultima sa apariție în cadrul R.A.C.L.A., pe albumul Pătratul roșu. K-Gula a decis atunci să se îndepărteze de industria muzicală, însă pauza nu avea să fie definitivă.

La aproximativ un an distanță, după mai multe discuții cu oameni din industrie, s-a întors la muzică și a colaborat ulterior cu nume importante precum Bitză, Vița de Vie, CTC, Da Hood, Holograf și alți artiști.

A vrut un hip-hop care să însemne mai mult decât „viață de cartier și înjurături”

În 2003, K-Gula a început, împreună cu DJ Undoo, să caute muzicieni pentru un nou proiect. Li s-au alăturat treptat Jojo la tobe, Jonny la bas, Ștefan la clape și Vali la chitară electrică.

Ideea era ca muzica lor să iasă din tiparele în care hip-hop-ul românesc era adesea încadrat la vremea respectivă și să demonstreze că genul poate aborda mult mai multe teme decât viața de cartier.

În 2005, K-Gula și DJ Undoo au lansat Schimbări, un proiect care combina hip-hop-ul cu alte influențe muzicale. Un an mai târziu, K-Gula a fost nominalizat la Premiile Muzicale MTV România, la categoria „Cel mai bun hip-hop”, pentru piesa „Multe de recuperat”, realizată împreună cu DJ Undoo.

Artistul s-a implicat și în cauze civice și ecologice. În august 2005 a concertat pro bono la FânFest, la Roșia Montană, în cadrul campaniei „Salvați Roșia Montană”.

Puțini știau că rapperul este și un foarte bun desenator

Dincolo de muzică, K-Gula a avut multă vreme o altă pasiune: desenul. După ce prezența sa în industria muzicală s-a redus, Costin Constantin a început să acorde tot mai mult timp acestei laturi artistice.

Sub numele Constantin ART, el a realizat portrete, inclusiv lucrări la comandă promovate pe internet. Astfel, pasiunea pe care o cultivase în paralel cu muzica s-a transformat într-o mică afacere.

K-Gula explica într-unul dintre ultimele sale interviuri că practica și perseverența i-au îmbunătățit considerabil lucrările.

„Ideea este că ceea ce fac eu nu știu dacă este chiar de pus în expoziție. Sunt lucrări, într-adevăr, care au ieșit foarte, foarte bine și, na, ca în orice domeniu, cu cât perseverezi mai mult și exersezi mai mult, scoți lucruri din ce în ce mai bune.”

De ce nu s-a grăbit să organizeze o expoziție

Artistul s-a gândit inclusiv la posibilitatea unei expoziții, dar consideră că aceasta ar avea mai mult sens dacă ar realiza o colecție de portrete ale unor persoane cunoscute. Explicația lui este simplă: în cazul unui portret făcut la comandă după fotografia unei persoane necunoscute publicului, privitorul nu poate aprecia cu adevărat cât de fidelă este lucrarea.

„Poate să fac o expoziție când voi începe să desenez personalități, că atunci așa îți poți da seama cam cât de bine sunt lucrate desenele. Eu postez diverse desene cu oameni necunoscuți, cu oameni care, mă rog, cer comenzi. Și lumea nu poate să-și dea seama exact dacă este 100% identic ce am făcut, dacă arată așa persoana și în realitate.”

Pentru o asemenea expoziție, K-Gula estima că ar avea nevoie de aproximativ 30 de portrete.

K-Gula: „Nu am să desenez influenceri”

Alegerea persoanelor pe care le-ar desena nu ar fi însă întâmplătoare. Pentru K-Gula, un portret al unei personalități publice ar trebui să însemne mai mult decât reproducerea chipului unui om cunoscut.

Artistul spune că ar alege oameni despre care consideră că merită să fie prezentați drept modele pentru societate.

„Atunci când desenez o persoană publică, o desenez pentru că mie mi se pare că acea persoană trebuie să fie model pentru societatea românească. Din punctul meu de vedere. Nu am să desenez influenceri, n-am să desenez ce este irelevant pentru societatea românească. Nu trece prin mâna mea.”

Unul dintre portretele sale a apărut într-un videoclip Holograf

Cele două pasiuni ale lui K-Gula, muzica și desenul, s-au întâlnit într-un proiect realizat alături de Holograf.

Trupa a lansat o nouă versiune a piesei „Grijile s-au dus”, alături de K-Gula, după prima lor colaborare din 2005. În videoclip, printre cadrele cu membrii formației și rapper, apare și un desen realizat chiar de acesta.

Portretul fusese comandat de o persoană, iar K-Gula a început să lucreze la el în timpul filmărilor și a continuat pe parcursul realizării videoclipului. Ulterior, lucrarea a fost finalizată și a ajuns la persoana care o comandase.

K-Gula s-a implicat și în protejarea Dunării

Departe de scenă, Costin Constantin s-a implicat și în proiecte de mediu. Cu ocazia Zilei Dunării, artistul s-a alăturat unei acțiuni WWF România, alături de Omid Ghannadi și Alina Vîlcu, pentru a atrage atenția asupra deșeurilor de pe canalele și malurile Dunării, în special asupra cantităților tot mai mari de plastic.

Echipa a strâns deșeuri și a discutat cu oamenii din zonă, iar K-Gula povestea că a întâlnit inclusiv localnici reticenți la ideea de a strânge gunoiul lăsat de alte persoane.

„Chiar dacă multora nu ne place să strângem după alții, trebuie să înțelegem că Dunărea nu are femeie de serviciu să o curețe și că toți trebuie să contribuim la bunăstarea ei. E ca și când un om rău intenționat îți aruncă gunoaie în curte, iar tu strângi doar ce este al tău.”

Mesajul său mergea însă dincolo de protejarea unui singur loc.

„Această țară este a tuturor și trebuie să avem grijă de ea. Nu este nicio rușine și nici nu ne înjosim dacă punem toți umărul la treabă.”

K-Gula a albit aproape complet și spune că își dorește liniște

Anii au schimbat și imaginea rapperului pe care publicul îl știa din perioada de glorie a hip-hop-ului românesc. K-Gula a albit între timp aproape complet, iar prioritățile sale par să fie astăzi foarte diferite de cele din perioada în care scena și studioul de înregistrări ocupau o mare parte din viața sa.

Într-unul dintre ultimele interviuri, întrebat ce îl deranjează cel mai mult, artistul a răspuns fără ezitare: gălăgia.

„Gălăgia. Deci cred că este o chestie a bătrâneții. Cu cât te îndrepți spre o anumită vârstă, vrei tot mai multă liniște. Nu mai suport oameni care trădează gratuit, mint gratuit. Na, vreau liniște și punct.”

De la hip-hop și concerte la creion, portrete și proiecte de mediu, Costin Constantin a rămas astfel aproape de formele de exprimare care l-au reprezentat dintotdeauna, chiar dacă astăzi K-Gula preferă o viață mult mai discretă decât în anii în care numele său se afla în prim-planul rap-ului românesc.

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