Pensionarii cu venituri de peste 3000 de lei care vor să recupereze contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) reținută din pensie sunt sfătuiți să nu depună cereri la casele de pensii. Instituțiile atrag atenția că, în acest moment, nu există un temei legal care să permită restituirea acestor sume.

Subiectul CASS reținut din pensiile mai mari de 3000 de lei a stârnit numeroase întrebări în rândul seniorilor, mai ales după ce au apărut informații despre posibilitatea contestării acestei contribuții. Casele de pensii transmit însă că simpla depunere a unei cereri pentru recuperarea banilor nu duce, în prezent, la restituirea sumelor.

Cine plătește CASS și cum se calculează

Contribuția de asigurări sociale de sănătate se aplică, începând cu 1 august 2025, pensiilor care depășesc pragul de 3000 de lei. Cota este de 10%, însă aceasta nu se aplică întregii pensii, ci doar sumei care depășește plafonul. De exemplu, în cazul unei pensii de 4000 de lei, CASS nu se calculează pentru întreaga sumă. Se ia în calcul doar diferența de 1000 de lei dintre pensie și plafonul de 3000 de lei. Astfel, contribuția lunară ajunge la 100 de lei. La o pensie de 5000 de lei, suma asupra căreia se aplică procentul de 10% este de 2000 de lei, ceea ce înseamnă o contribuție de 200 de lei pe lună.

Casa de Pensii: Nu este necesară depunerea unei cereri

În contextul în care tot mai mulți pensionari se interesează dacă pot primi înapoi banii reținuți, casele teritoriale de pensii au venit cu precizări. Casa Județeană de Pensii Alba a transmis că, în prezent, nu există un temei legal pentru restituirea CASS reținute din pensiile care depășesc pragul de 3000 de lei. Prin urmare, pensionarii nu trebuie să depună cereri pentru recuperarea acestor sume, deoarece o astfel de solicitare nu poate produce, în acest moment, efectul dorit. Instituția le recomandă seniorilor să urmărească informațiile oficiale și eventualele modificări legislative sau decizii ale autorităților înainte de a face astfel de demersuri.

CASS a ajuns și în atenția Curții Constituționale

Situația este însă urmărită și din punct de vedere juridic. În luna mai 2026, Tribunalul București a admis sesizarea Curții Constituționale într-un dosar referitor la prevederile care stabilesc plata CASS pentru partea de pensie care depășește 3000 de lei. O eventuală decizie a CCR ar putea avea consecințe importante asupra modului în care este aplicată această contribuție și asupra sumelor reținute de la pensionari. Până la o eventuală modificare a cadrului legal sau la o decizie care să producă efecte în acest sens, însă, casele de pensii nu au baza legală pentru a restitui contribuțiile deja reținute.

Până când se aplică măsura

Potrivit regulilor aflate în vigoare, CASS este reținută din veniturile din pensii în perioada 1 august 2025 – 31 decembrie 2027, dacă legislația nu este modificată între timp. Așadar, pensionarii care au observat diminuarea venitului lunar trebuie să știe că reținerea nu reprezintă o eroare de calcul a casei de pensii, ci aplicarea prevederilor fiscale în vigoare.

În cazul în care cadrul legislativ se va modifica sau autoritățile vor adopta măsuri privind restituirea sumelor, casele de pensii vor putea aplica noile prevederi. Deocamdată, însă, mesajul transmis pensionarilor este clar: nu este necesară depunerea unor cereri pentru recuperarea CASS, deoarece nu există în prezent un temei legal pentru restituirea contribuțiilor reținute în baza legislației actuale.

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