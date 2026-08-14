Azi, 15 august, creștinii ortodocși celebrează marea sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Este o zi cu cruce roșie în calendar și preoții spun că nu trebuie să efectuăm munci în casă sau în gospodărie. Află ce tradiții și superstiții avem de Sfânta Maria Mare 2026!

15 august: Adormirea Maicii Domnului

Sfânta Maria Mare este una dintre cele mai importante sărbători creștine pe care o dedicăm Maicii Domnului. Anul acesta cade într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că postul nu s-a mai prelungit.

Potrivit scrierilor bisericești, Fecioara Maria a mai trăit 11 ani după ce Iisus Hristos s-a înălțat la cer. Apoi, a fost înștiințată de un înger să se pregătească pentru a fi luată la casa Domnului. În această perioadă, Maica Domnului s-a rugat zi de zi și le spunea celor apropiați să nu poarte doliu după ea, ci să se bucure.

15 august reprezintă ziua în care Fecioara Maria a fost ridicată la cer, după o perioadă de post și rugăciune, de către Iisus Hristos. Acest lucru marchează trecerea ei la viața veșnică, nu moartea propriu-zisă.

În tradiția populară, sărbătoarea simbolizează și sfârșitul verii, răcirea apelor de scăldat, pregătirea pentru toamnă și recoltarea alimentelor de la câmp.

Tradiții de Sfânta Maria Mare 2026

Potrivit tradiției populare, în această zi sunt interzise multe munci în casă sau în gospodărie. Trebuie să evităm și să ne supăram unii pe alții, să nu dăm naștere unor certuri sau neînțelegeri, să nu ne jignim și să nu ne umilim. Este important să ne rugăm pentru sănătate, liniște și iubire.

În această zi, este bine să mergem de dimineață la biserică, ducând alimente pentru a le da de pomană în amintirea celor morți după ce sunt slujite de preoți. Este bine să ducem struguri și prune din noua recoltă, dar și alte bucate preparate în casă, cum ar fi plăcinte, gogoși sau cozonaci – află ce e interzis să dai de pomana AICI.

Este bine să participăm la Sfânta Liturghie și să ne rugăm la Maica Domnului pentru sănătate, vindecare, ocrotire și căsătorie. Tot în această zi este bine să ne rugăm la Dumnezeu pentru a-I mulțumi pentru toate binecuvântările primite, să ne rugăm pentru sănătatea familiei și a celor dragi.

În unele zone din România, mai ales la sate, se organizează o masă comună în curtea bisericii. La ea iau parte sătenii, dar și alte persoane invitate din satele vecine.

Este bine ca în această zi să eviți certurile și, dacă se poate, să te împaci cu persoanele cu care ești certat. Evident, dacă vor și ele. Dacă nu, contează că tu ai făcut primul pas.

Dacă îți iese în cale o persoană aflată în nevoie, este bine să o întrebi dacă o poți ajuta și să încerci să-i rezolvi problema.

Adormirea Maicii Domnului este o zi dedicată familiei, deci este bine să petreci acest timp alături de cei dragi, la masă sau la o discuție de calitate.

Interdicții de Adormirea Maicii Domnului

În această zi sfântă, nu este deloc indicat să faceți munci grele. Evident, dacă sunteți angajați în anumite domenii care necesită prezența dumneavoastră – medic, asistent, pompier, polițist, șofer, salvator etc. – nu înseamnă automat că ați încălcat sărbătoarea.

Persoanele care lucrează ca îngrijitori de persoane bolnave sau de animale nu fac păcate atunci când realizează activități care țin de îngrijirea acestora.

Este important ca, în această zi, să profitați de câteva clipe libere pentru a vă ruga Maicii Domnului și pentru a mulțumi.

Ar fi bine să nu cădeți în patima alcoolului în exces, să nu alegeți minciuna în detrimentul adevărului, să nu înșelați persoane, să nu fiți răutăcioși și indiferenți la suferința altora.

Evitați sentimentele de ură sau de cruzime la adresa oamenilor și a animalelor.

Poți spăla de Sfânta Maria Mare?

Deși în zilele noastre se spune că nu există o interdicție bisericească privind curățenia, spălatul hainelor sau gătitul, tradiția populară susține că de Adormirea Maicii Domnului se evită activitățile care pot fi făcute din ajun, adică în ultima zi de post.

Este bine ca, de Sfânta Maria Mare, să nu spălăm rufe, să nu coasem / brodăm / tricotăm, să nu călcăm, să nu folosim foarfece, să nu tăiem mâncarea cu un cuțit și să nu facem munci grele la câmp sau în grădină (nu se sapă, nu se dă la cazma etc.).

Potrivit calendarortodox.ro, aceste superstiții aparțin tradiției populare. Părinții spun să nu le confundăm cu învățătura creștină, dar dacă se poate să ne lăsăm ziua liberă pentru rugăciune, timp petrecut alături de familie sau ajutorarea nevoiașilor este indicat.

Superstiții de Adormirea Maicii Domnului

Tradiția mai spune că, dacă pe 15 august înfloresc trandafirii, vom avea o toamnă lungă și blândă.

O altă credință populară spune că nu trebuie să aprindem focul cu două zile înainte de Adormirea Maicii Domnului. Cei care ar încălca această superstiție ar urma să aibă parte de boli sau să fie „loviți” de foc.

Este interzis să te scalzi în apele râurilor, care ar fi „spurcate” de cerbi. Tot de azi, 15 august, apele ar începe să se răcească.

Printre superstiții se numără și dormitul pe prispă, care nu mai este permis începând cu această dată.

De ce nu e bine să mergi desculț

O altă superstiție din bătrâni zice că nu este bine să mergi desculț de Adormirea Maicii Domnului. De asemenea, nu e bine să calci prin iarbă sau rouă fără să ai piciorul încălțat.

Biserica nu are o interdicție legată de această tradiție. Este doar o superstiție din popor care zice că, dacă o încalci, poți atrage nenorociri, boli și ghinion asupra ta.

Ne putem tăia părul de Sfânta Maria Mare?

O altă superstiție ar spune că nu este bine ca, de Adormirea Maicii Domnului, să ne tăiem părul și unghiile. Cu toate astea, biserica nu face nicio referire la aceste obiceiuri de îngrijire corporală ca reprezentând un păcat.

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