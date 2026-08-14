Dorian Popa a vrut să vadă dacă inteligența artificială îl poate ajuta să găsească un restaurant bun, însă experimentul s-a transformat rapid într-o experiență pe care nu o va uita prea curând. Vloggerul a lăsat ChatGPT să aleagă localul din Capitală, iar recomandarea s-a dovedit a fi departe de așteptările sale.

Dorian Popa și-a obișnuit urmăritorii cu tot felul de provocări, iar de această dată a apelat la inteligența artificială pentru a decide unde va mânca. Mai exact, vloggerul i-a cerut lui ChatGPT să îl trimită la unul dintre restaurantele cu cele mai slabe recenzii din București. Recomandarea l-a dus într-un local din centrul Capitalei, care avea un calificativ de aproximativ 3,6 stele. Dorian Popa a acceptat provocarea și a mers să vadă pe propria piele dacă părerile celor care lăsaseră recenzii negative pe internet aveau sau nu un sâmbure de adevăr.

Dorian Popa a observat imediat ceva suspect în meniul restaurantului

Primele semne că experiența nu urma să fie una tocmai plăcută au apărut încă înainte ca mâncarea să ajungă la masă. Vloggerul a remarcat mai multe greșeli de scriere în meniul restaurantului, unele dintre denumirile preparatelor fiind atât de neobișnuite încât i-au atras imediat atenția. Printre exemplele observate de Dorian s-au numărat formulări precum „ciperci” și „creer”.

În timp ce aștepta comanda, creatorul de conținut a verificat și recenziile lăsate de alți clienți. Părerile acestora nu erau deloc încurajatoare, fiind semnalate atât probleme legate de mâncare, cât și nemulțumiri privind prețurile. Dorian a continuat însă experimentul, hotărât să vadă dacă experiența sa avea să fie diferită.

Ciorba și felul principal nu l-au convins

Primul preparat comandat de Dorian Popa nu i-a oferit experiența culinară pe care probabil și-ar fi dorit-o. Ciorba a fost descrisă ca având un gust mult prea puternic de oțet, iar consistența preparatului i-a ridicat, de asemenea, semne de întrebare. Nici felul principal nu a reușit să schimbe impresia generală. Preparatele au avut, potrivit observațiilor făcute de vlogger în timpul experimentului, un aspect care nu i-a inspirat prospețime, unele dintre produse părând să fie congelate. Situația a devenit și mai neplăcută în momentul în care Dorian a descoperit un fir de păr în mâncare.

Verdictul lui Dorian Popa: „Mâncarea nu are absolut niciun haz!”

După toate cele întâmplate, experimentul în care ChatGPT trebuia să îl ajute să găsească un restaurant cu recenzii proaste s-a încheiat exact în direcția în care sugerau părerile clienților de pe internet. Dorian Popa nu s-a ferit să spună ce părere are despre preparatele pe care le-a primit.

„Mâncarea nu are absolut niciun haz!”, a fost concluzia vloggerului.

CITEȘTE ȘI:

Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”

Dorian Popa vinde case complet mobilate. Prețul de pornire îi va surprinde pe mulți