Dorian Popa a vrut să vadă dacă inteligența artificială îl poate ajuta să găsească un restaurant bun, însă experimentul s-a transformat rapid într-o experiență pe care nu o va uita prea curând. Vloggerul a lăsat ChatGPT să aleagă localul din Capitală, iar recomandarea s-a dovedit a fi departe de așteptările sale.
Dorian Popa și-a obișnuit urmăritorii cu tot felul de provocări, iar de această dată a apelat la inteligența artificială pentru a decide unde va mânca. Mai exact, vloggerul i-a cerut lui ChatGPT să îl trimită la unul dintre restaurantele cu cele mai slabe recenzii din București. Recomandarea l-a dus într-un local din centrul Capitalei, care avea un calificativ de aproximativ 3,6 stele. Dorian Popa a acceptat provocarea și a mers să vadă pe propria piele dacă părerile celor care lăsaseră recenzii negative pe internet aveau sau nu un sâmbure de adevăr.
Primele semne că experiența nu urma să fie una tocmai plăcută au apărut încă înainte ca mâncarea să ajungă la masă. Vloggerul a remarcat mai multe greșeli de scriere în meniul restaurantului, unele dintre denumirile preparatelor fiind atât de neobișnuite încât i-au atras imediat atenția. Printre exemplele observate de Dorian s-au numărat formulări precum „ciperci” și „creer”.
În timp ce aștepta comanda, creatorul de conținut a verificat și recenziile lăsate de alți clienți. Părerile acestora nu erau deloc încurajatoare, fiind semnalate atât probleme legate de mâncare, cât și nemulțumiri privind prețurile. Dorian a continuat însă experimentul, hotărât să vadă dacă experiența sa avea să fie diferită.
Primul preparat comandat de Dorian Popa nu i-a oferit experiența culinară pe care probabil și-ar fi dorit-o. Ciorba a fost descrisă ca având un gust mult prea puternic de oțet, iar consistența preparatului i-a ridicat, de asemenea, semne de întrebare. Nici felul principal nu a reușit să schimbe impresia generală. Preparatele au avut, potrivit observațiilor făcute de vlogger în timpul experimentului, un aspect care nu i-a inspirat prospețime, unele dintre produse părând să fie congelate. Situația a devenit și mai neplăcută în momentul în care Dorian a descoperit un fir de păr în mâncare.
După toate cele întâmplate, experimentul în care ChatGPT trebuia să îl ajute să găsească un restaurant cu recenzii proaste s-a încheiat exact în direcția în care sugerau părerile clienților de pe internet. Dorian Popa nu s-a ferit să spună ce părere are despre preparatele pe care le-a primit.
„Mâncarea nu are absolut niciun haz!”, a fost concluzia vloggerului.
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