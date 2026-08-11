Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”

Carmen de la Roma a trecut prin momente cumplite! Mama lui Babasha a ajuns pe mâna medicilor după ce s-a confruntat cu dureri groaznice și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Artista a spus că s-a rugat la Dumnezeu să treacă peste această perioadă dificilă.

Carmen de la Roma a avut parte de o sperietură serioasă și a fost nevoită să ajungă la spital după ce durerile au devenit greu de suportat. Acolo, medicii au consultat-o și au stabilit ce problemă medicală are. Verdictul nu a fost deloc unul ușor pentru mama lui Babasha. În urma investigațiilor, artista a aflat că suferise o fractură de maleolă externă, iar piciorul a trebuit să fie imobilizat în ghips.

„Fractură de maleolă externă cu dureri groaznice. Am plecat la datorie atât de puternică. E doar mâna lui Dumnezeu”, a transmis Carmen de la Roma, pe rețelele sociale.

Chiar dacă durerea a fost puternică, artista a spus că și-a găsit puterea în credință. Pentru ea, faptul că a reușit să ajungă la spital și să primească ajutorul de care avea nevoie a fost un motiv să îi mulțumească lui Dumnezeu.

Mama lui Babasha a ajuns la spital!

Mama lui Babasha a mai povestit și despre o experiență care a impresionat-o în timpul unei internări. În salon se afla o femeie în vârstă de 82 de ani, iar Carmen a spus că a încercat să îi fie alături și să îi ofere puțină alinare. Artista consideră că acesta este unul dintre rolurile sale importante în viață: să fie aproape de oamenii care au nevoie de sprijin, chiar și atunci când ea însăși trece prin momente dificile.

„Rolul meu pe acest pământ este să alin suflete. În spital am alintat o bătrânică în vârstă de 82 de ani” , a fost mesajul scris de Carmen de la Roma în mediul online.

Carmen de la Roma, o mamă împlinită

Carmen de la Roma a fost în centrul atenției și după concertul lui Coldplay din România. Atunci, artista a spus că este foarte mândră de fiul ei și că o să ajungă departe, chiar dacă este de etnie romă. Acum, Babasha este unul dintre cei mai faimoși maneliști și are un fiu, pe nume Cairo. Acesta urmează să se căsătorească cu Mălina, femeia care i-a dăruit un băiețel și pe care a cerut-o de soție în 2025.

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