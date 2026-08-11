Acasă » Știri » Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”

Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”

De: Emanuela Cristescu 11/08/2026 | 16:25
Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”
Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Carmen de la Roma a trecut prin momente cumplite! Mama lui Babasha a ajuns pe mâna medicilor după ce s-a confruntat cu dureri groaznice și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Artista a spus că s-a rugat la Dumnezeu să treacă peste această perioadă dificilă.

Carmen de la Roma a avut parte de o sperietură serioasă și a fost nevoită să ajungă la spital după ce durerile au devenit greu de suportat. Acolo, medicii au consultat-o și au stabilit ce problemă medicală are. Verdictul nu a fost deloc unul ușor pentru mama lui Babasha. În urma investigațiilor, artista a aflat că suferise o fractură de maleolă externă, iar piciorul a trebuit să fie imobilizat în ghips.

„Fractură de maleolă externă cu dureri groaznice. Am plecat la datorie atât de puternică. E doar mâna lui Dumnezeu”, a transmis Carmen de la Roma, pe rețelele sociale.

Chiar dacă durerea a fost puternică, artista a spus că și-a găsit puterea în credință. Pentru ea, faptul că a reușit să ajungă la spital și să primească ajutorul de care avea nevoie a fost un motiv să îi mulțumească lui Dumnezeu.

Mama lui Babasha a ajuns la spital!

Mama lui Babasha a mai povestit și despre o experiență care a impresionat-o în timpul unei internări. În salon se afla o femeie în vârstă de 82 de ani, iar Carmen a spus că a încercat să îi fie alături și să îi ofere puțină alinare. Artista consideră că acesta este unul dintre rolurile sale importante în viață: să fie aproape de oamenii care au nevoie de sprijin, chiar și atunci când ea însăși trece prin momente dificile.

Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”
Mama lui Babasha, de urgență la spital cu dureri groaznice. Ce a pățit Carmen de la Roma: „E doar mâna lui Dumnezeu”

„Rolul meu pe acest pământ este să alin suflete. În spital am alintat o bătrânică în vârstă de 82 de ani” , a fost mesajul scris de Carmen de la Roma în mediul online.

Carmen de la Roma, o mamă împlinită

Carmen de la Roma a fost în centrul atenției și după concertul lui Coldplay din România. Atunci, artista a spus că este foarte mândră de fiul ei și că o să ajungă departe, chiar dacă este de etnie romă. Acum, Babasha este unul dintre cei mai faimoși maneliști și are un fiu, pe nume Cairo. Acesta urmează să se căsătorească cu Mălina, femeia care i-a dăruit un băiețel și pe care a cerut-o de soție în 2025.

VEZI ȘI: Cum arată noua vilă a lui Babasha? Imagini rare cu locuința manelistului, vecin cu Dorian Popa
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Știri
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Știri
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Mediafax
25 de ani închisă în pod! Povestea incredibilă a unei iubiri interzise
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe la cazare
Adevarul
Hotelurile din Europa, luate cu asalt pentru eclipsa totală de Soare. Prețuri uriașe...
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar putea avea atacurile Kievului în Rusia
Digi24
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care...
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la locul 1
Mediafax
INCREDIBIL! Topul celor mai scumpe CARTIERE din România. Nu te-ai fi așteptat la...
Parteneri
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul perfect, la 55 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta cu două mese pe zi a Amandei Holden! Actrița își expune cu nonșalanță trupul...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Click.ro
Imagine superbă cu fiica lui Mircea Radu. Cum a fost surprinsă Clara
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost lăsați în libertate (Motivare)
Digi 24
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul Pașca. De ce au fost...
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Digi24
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
Promotor.ro
Imagini șocante pe un drum din România: Un copil cade din mașină
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ieri m-am jucat cu soția de-a doctorița și pacientul!
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
go4it.ro
Cele mai bune panouri solare portabile recomandate de revista Wired după ani de teste
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Descopera.ro
Două studii au dezvăluit că oamenii și șoarecii au ceva foarte important în comun
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Go4Games
Cel mai așteptat joc video al anului va debuta pe Netflix
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți consumatori sunt afectați
Gandul.ro
Ce se întâmplă după închiderea Reactorului 2 de la Cernavodă. Cine suplimentează consumul și câți...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Cum arată Andreea Popescu după intervențiile estetice recente. Vedeta a stat în casă timp de 7 zile
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul ...
Triunghi amoros exploziv într-o corporație din Pipera! Soțul gelos l-a „bombardat” pe presupusul amant cu poezii, apoi l-a amenințat cu moartea
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Andra Gogan a bifat o reușită majoră în America! În ce serial celebru va apărea în curând
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Ce probleme a avut Iustina Loghin după a doua naștere: „Aceea a fost, de fapt, cea mai mare durere”
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Cele 5 zodii care vor începe un capitol nou în timpul eclipsei de Soare din 12 august
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Bashar al-Assad, condamnat la moarte pentru crime de război. Fostul dictator sirian a fugit în Rusia
Vezi toate știrile