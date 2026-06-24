Cum arată noua vilă a lui Babasha? Imagini rare cu locuința manelistului, vecin cu Dorian Popa

Manelistul Babasha (24 de ani) a trecut la liga milionarilor după ce și-a achiziționat o vilă de-a dreptul spectaculoasă, la care alții nici nu ar îndrăzni să viseze. Artistul a devenit vecin de gard cu Dorian Popa. „Domnul Hâtz” a mirosit imediat bogația și s-a năpustit în inspecție prin camerele colegului său de breaslă.

Babașa și iubita lui, Mălina, trăiesc o perioadă de vis și abia așteaptă să bată definitiv cuiele în noua lor locuință din Domnești. Proprietatea este o adevărată operă de artă modernă, fiind amenajată într-un contrast perfect de alb și negru.

Cum arată noua vilă a lui Babasha

Bucătăria este una de dimensiuni uriașe, însă elementul de-a dreptul exploziv, care l-a lăsat fără cuvinte și pe Dorian Popa, se află în zona de relaxare. Manelistul a vrut să iasă din tipare și a montat un geam imens în baie, care oferă o panoramă directă către patul din dormitor! Chiar dacă finisajele sunt încă în lucru, rezultatul final promite să fie o adevărată bombă imobiliară.

Asta nu este tot! Pe lângă baia excentrică și finisajele de lux care îți iau ochii, Babasha a demonstrat că este, înainte de toate, un familist convins. Artistul a vrut ca reședința sa din Domnești să emane căldură, așa că a ales să își pună în living un tablou emoționant cu el, aleasa inimii lui și băiețelul lor.

„Ce faci, băi, țărane?”

Pe lângă viața de nabab pe care o va duce în noul imobil, manelistul se declară un bărbat complet împlinit și pe plan personal. De mai bine de un an, rodul iubirii dintre el și partenera sa, micuțul Cairo, le luminează zilele. Recent, artistul a dezvăluit, cu o sinceritate debordantă, ce apelative uluitoare folosește în viața de zi cu zi pentru băiețelul lui, dar și de ce se simte „păcălit” când vine vorba de genele micuțului.

„Țărane îi spun. Ce faci, băi, țărane?, așa îi spun. Sau…căpălău. Adică, noi așa ne alintăm. Prima oară facem mișto. Dacă nu faci mișto puțin unul de altul înseamnă că nu ții la celălalt. Mă mint întruna că seamănă cu mine, dar e mă-sa întreg. În primul rând, că e alb ca laptele. Aștept și afta, ce să fac?!”, a mărturisit Babasha.

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