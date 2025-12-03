Acasă » Exclusiv » Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă

Babasha și-a „potolit" viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă

De: Adrian Vâlceanu 03/12/2025 | 23:40
Babasha și-a „potolit” viciul la Grano. S-a îmbrăcat cu ce a nimerit și a ieșit din casă
Muncă, muncă, muncă și pe Babasha! Cântărețul român a fost imortalizat de CANCAN.RO în fața studioului unde scoate hit după hit. Babasha e îmbrăcat super noncorformist, ca un tip obișnuit, nu ca în videoclipul piesei Cometa, care are deja 14 milioane de vizualizări pe Youtube, și în care poartă ceva atât de futurist că-l lasă chiar și pe Chat GPT cu gura căscată!

Viața lui Babasha e în trending. Logodnă, copil, muzică și multă iubire în familie, după cum spune el însuși într-un interviu acordat pentru CANCAN.RO. Iată-l aici în ipostaza unui muncitor blue collar, la studio, într-o scurtă pauză la Grano, unde ia o gustare, se destinde și caută inspirație pentru noile lui cântece.

Babasha s-a refugiat la Grano

Melodiile sale seamănă cu personalitatea lui. Versuri simple, la obiect, dintr-o bucată, exact definiția lui Babasha, artistul devenit celebru după ce l-au invitat cei de la trupa Coldplay să cânte în cadrul mega-concertului lor de la București. În ciuda valului de hate care a venit atunci și după, Babasha continuă să se comporte cu maximă seriozitate și decență.

Se vede și după bunul simț pe care îl are în imaginile de față, când iese din local ca să fumeze.

Babasha și-a „potolit” viciul la Grano

Babasha e îmbrăcat în alb, exact ce au cerut cei de la Coldplay tuturor spectatorilor de la concertul de anul trecut. Poate e un semn de omagiu pentru cei care i-au oferit o imensă trambulină de imagine. Pe deasupra, Babasha poartă o jachetă cărămizie, în stil de licean american. Părul e impecabil, ca la majoritatea tinerilor din Gen Z.

În loc să apară în ipostaze indecente, cu interlopi, Babasha își vede de treabă cu tact. Poate de aceea spunea într-un interviu că își pune întrebarea de unde atâta hate. E într-adevăr cel puțin dubios că un artist cu o atitudine ireproșabilă. Câți tineri de vârsta lui se pot lăuda că și-au cumpărat din munca lor o casă pentru bebelușul care urma să vină? Ne referim, desigur, la casa cumpărată chiar de la Dorian Popa, în Domnești. Mai rar o asemenea atitudine, la vârsta la care alții fug de-acasă prin Vamă ca să se facă praștie cu prafuri și pastile. Deci, de unde atâta hate? Poate ar trebui să se uite puțin în oglindă toți cei care huiduie, dau cu sticle sau chiar mai rău.

CITEȘTE ȘI: Babasha, incident neplăcut în timpul unui concert. Un spectator a aruncat o sticlă pe scenă: ”Nu e frumos din partea voastră!”

NU RATA: Babasha, la momentul adevărului direct de pe scena Beach, Please: ”Nu ai voie să te uiți urât, te distruge mama-urs!”

