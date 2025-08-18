Babasha, incident neplăcut în timpul unui concert. Un spectator a aruncat o sticlă pe scenă: ”Nu e frumos din partea voastră!”

Babasha este din nou în centrul atenției din cauza unui incident neplăcut petrecut în timpul unui concert. Prestația artistului a fost întreruptă de un moment în care un spectator l-a lovit cu o sticlă, dar nu s-a oprit aici. Într-un final, cântărețul a decis să plece de pe scenă și să lase mulțimea de fani fără distracție.

Totul s-a petrecut în timpul unui concert susținut în Moldova Nouă, Caraș-Severin. Din păcate, nu este primul incident de acest fel prin care Babasha trece, artistul fiind deja obișnuit cu un public agresiv. În vara anului trecut, acesta a trecut prin poate cel mai dur moment din cariera sa. Invitat să cânte alături de trupa Coldplay, cântărețul de manele a fost huiduit de oamenii care nu se așteptau la această surpriză din partea starurilor internaționale.

Babasha a plecat de pe scenă

După cum vă spuneam, Babasha a fost recent supus unui alt moment neplăcut cauzat de oamenii din public. Într-un video postat pe TikTok, se observă cum artistul își susținea concertul fără să se aștepte la ceea ce avea să urmeze. Fiind pe o scenă mică și foarte aproape de fani, oamenilor nu le era greu să arunce cu obiecte și să îl nimerească pe artist. Așa s-a și întâmplat atunci când un spectator a decis să arunce cu o sticlă în Babasha și să îi întrerupă momentul. Vizibil deranjat de ce s-a întâmplat, el s-a oprit din cântat și a spus:

„Cine a făcut treaba asta? Dacă nu spuneți, las microfonul și plec. Băiatul care stă pe telefon? Cine? Nu e frumos din partea voastră. Eu am bătut un drum foarte lung ca să vin să cânt. Nu e frumos să aruncați cu sticle în mine.”

Artistul s-a decis să treacă cu vederea acest incident și să își continue prestația muzicală, însă concertul avea să fie oprit din nou de altcineva. Pe filmare se observă cum, din altă parte a publicului, deci s-ar putea să fie vorba de alt spectator, o altă sticlă a zburat pe scenă spre artist. Din fericire acesta nu a fost lovit, dar acest moment a fost picătura care a umplut paharul. Babasha s-a decis să părăsească scena, iar fanii au rămas complet uimiți de plecarea acestuia.

„Îmi cer scuze, eu am plecat!”, a spus el, vizibil nervos.

Din păcate, incidentele de acest fel sunt din ce în ce mai întâlnite printre artiștii din România.

