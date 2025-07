Babasha, la momentul adevărului direct de pe scena Beach, Please: ”Nu ai voie să te uiți urât, te distruge mama-urs!”

Babasha a fost printre artiștii care au urcat în primele zile pe scena Beach, Please! și a făcut o super atmosferă! Zeci de mii de fani l-au aplaudat, iar cântărețul a oferit imediat după ce a susținut prima parte a showului un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO. A vorbit despre emoțiile pe care le are de fiecare dată pe scenă, dar și despre cât de mult s-a schimbat viața lui de când a devenit tată. El și partenera lui, Mălina, au devenit părinți în urmă cu un an, chiar în săptămâna de Paște. Cum fac față provocărilor de părinți, dar și care este motivul pentru care a refuzat bona, deși atât el cât și partenera lui sunt ocupați, aflăm de la el. În plus, Babasha și partenera lui își doresc cât de curând și o fetiță.

A trecut un an de la momentul în care numele lui Babasha a fost pe buzele tuturor, iar pentru artist a fost unul dintre cei mai compleți ani din viață. A scos hit după hit, s-a logodit cu partenera lui și, în primăvara acestui an au devenit părinții unui băiețel pe care l-au botezat Cairo. Cum le-a schimbat viața sosirea pe lume a fiului lor, dar și ce temeri are cântărețul, ne-a spus el în interviul exclusiv.

Cum s-a schimbat viața lui Babasha de când a devenit tată: „Sunt panicat de fel”

CANCAN.RO: Buna! Ce faci? Cum te simți?

Babasha: Foarte bine, am avut un moment pentru Academia Global Records și sunt foarte fericit că oamenii m-au primit cu multă căldură. Aștept să prestez și al doilea show

CANCAN.RO: Ce ai pregătit pentru seara asta?

Babasha: Am pregătit melodiile mele cele mai cunoscute și o piesă pe care abia am lansat-o: „Brasileiro”. Aștept reacția oamenilor.

CANCAN.RO: Ai devenit de curând și tătic. Cum s-a schimbat viața ta? Cum te simți?

Babasha: Mă simt foarte bine, apar emoții pe care nu știam că le am. Fiecare părinte înțelege că cel mai greu job de pe Pământ este să fii părinte. Constă în a fi punctual, responsabil, foarte puternic psihic și emoțional. Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Sunt foarte fericit că am ales să fac asta la vârsta mea, am o bomboană de băiat. Să vezi ce smecher îl fac.

(CITEȘTE ȘI: Le-a lăsat mască pe toate! Cum a reacționat Babasha, după ce o tânără i-a făcut avansuri în fața tuturor)

CANCAN.RO: Ce fel de tătic ești? Ești panicat la băiță sau dacă se lovește, mai plânge?

Babasha: Eu sunt de felul meu panicat pentru că sunt iubitor și empatic, mai ales cu persoanele de lângă mine, dar când e vorba de băiatul meu, eu cu el mă joc. Știu că e în mâinile mele, am grijă de el, dar când îl văd la mama lui mereu reacționez să fie bine. Nu mai zic de Mălina care a devenit mama-urs, e jale cu ea! Nu ai voie să te uiți urât la băiat că te distruge!

CANCAN.RO: Cum s-a schimbat relația voastră de când nu mai sunteți doar voi doi?

Babasha: Cu siguranță am devenit mult mai puternici pentru că, făcând niște pași destul de rapizi, ne-am dat seama că nu am fost pregătiți pentru ce a urmat. Am fost puși în niște situații mult mai sensibile, și mai intime și atunci ne-am cunoscut și mai bine eu și Mălina. Normal că nu sunt toate zilele roz, sunt și verzi, și albastre, și gri, nu trebuie să fie doar roz. Dar suntem foarte bine, așa că aviz cârcotașilor: E a mea!

CANCAN.RO: Deci există și momente de hate. Te afectează?

Babasha: Pe oricine afectează un moment de hate, o vorbă urâtă poate să îți strice toată ziua, la fel cum o vorbă bună îți poate aduce fericire sau să-ți dea încredere, dar sunt obișnuit cu ele. Normal că mă supără dacă cineva vorbește de rău pentru că oamenii au devenit mai răi, vorbesc și de relația mea, de copilul meu și mă afectează. Unele lucruri ar trebui să fie tabu, să nu le vorbească, iar aici mă refer strict la casă. Dacă vorbesc de mine, de cum mă port, îmbrac, nu mă interesează.

CANCAN.RO: Cum reușești să te împarți ținând cont că ești artist și stai destul de mult plecat de acasă?

Babasha: E foarte greu, asta nu multă lume înțelege. Artist nu înseamnă doar să mergi la un concert. Sunt foarte mult atribuții pe care le am zi de zi: Studio, întâlniri, concerte, filmări, eu sunt implicat în viața de artist pentru că asta mi-a adus tot ce am în prezent. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că suntem foarte puternici emoțional și mental, dar e foarte greu. Uneori mă ia dorul de băiatul meu, și acum îmi e dor de el. Când ajunsesem la hotel, parcă îi auzeam vocea, dar ne descurcăm. Am un suport familial, atât din partea mea, cât și din partea Mălinei.

Artistul și partenera lui au depășit provocările și…”Vrem și o fată”

CANCAN.RO: Cu cine l-ați lăsat acum? Cu bona sau bunicii?

Babasha: Cu bunicii. Familia mea trebuie să aibă grijă de băiatul meu pentru că știu cât mă iubesc părinții mei pe mine și cât o iubesc părinții Mălinei pe ea și știu că iubirea lor față de copilul nostru este de zeci de ori mai mare decât față de noi. Și atunci nu are voie nimeni să-mi atingă copilul în afară de bunicii lui.

(ACCESEAZĂ ȘI: Babasha a devenit tătic! Primele imagini cu băiețelul său + Ce nume BIZAR a ales pentru fiul lui)

CANCAN.RO: Ce urmează pentru vara asta?

Babasha: Încă un copil.

CANCAN.RO: Vă gândiți la treaba asta?

Babasha: Cu siguranță ne gândim. Eu de asta am și vrut să fac copil cu Mălina pentru că am văzut-o cât de bună este la suflet și cât de mult iubește copiii. Și eu sunt topit, mai ales acum că am și văd cum este. Vrem și o fată, dar avem răbdare pentru că este greu. Iar pe plan profesional pot să spun că urmează lucruri frumoase, am avut mici probleme lăuntrice cu ceea ce fac. Fiind mult hate și multe păreri, îți pui întrebări. Când într-un an scoți numai hituri foarte mari, te aștepți să dai numai înainte. Mi-am dat seama că trebuie să accept și momentele în care greșesc, și urmează melodii pe care le-am scris din inimă, frumoase.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.