Ce diferență de vârstă este între Babasha și Mălina. Povestea lor de dragoste a început ca în filme, la Coldplay

Puțini fani știu ce diferență de vârstă este între Babasha și Mălina. Povestea lor de dragoste a început ca în filme. Totul s-a întâmplat la Coldplay! El o admira de mic, însă ea nu avea ochi pentru el atunci! Ce declarații emoționante a făcut artistul despre relația pe care o are cu cea ce i-a pus inima pe jar!

Povestea lor de iubire a început ca un „foc de artificii” de emoții, exact ca în filmele romantice. Între ei există o diferență de vârstă de aproape 3 ani, însă relația lor pare „scrisă” în destin și, ce-i drept, există multe coincidențe!

Babasha și-a amintit cum de mic, mai exact de la vârsta de 16 ani, o admira pe Mălina, care era deja studentă la București pe vremea respectivă. Deși nu i-a dat atenție în adolescență, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„A fost dragoste la a 18-a vedere. Pe Mălina o știu de foarte mult timp, e din Bacău și în prima mea piesă lansată, ea este protagonista. Este mai mare decât mine cu 2 ani și 11 luni. Când am lansat eu prima mea melodie, ceva foarte copilăresc, nici nu eram major, 16-17 ani, ea era deja la facultate în București. De atunci îmi plăcea de ea, ziceam că e o gagică smecheră, dar nu mă baga asta în seamă, că-s puștan. Ulterior, m-am mutat și eu la București și ne-am întâlnit în mai multe episoade, întâmplător, într-un mod frumos. Și la melodia “Nebuna”, tot ea este protagonista”, a mărturisit Babasha la The News Man Podcast.

Cei doi s-au întâlnit și la concert la Coldplay. Mălina l-a îmbrățișat cu emoții în momentul în care a aflat că va cânta la spectacol. Babasha a simțit ceva atunci, iar apoi au continuat să țină legătura mai des.

„Și ea m-a admirat și respectat pe parcursul anilor, și eu pe ea. (…) Ne-am întâlnit la concert la Coldplay. Ea mă tot întreba: tu ce faci aici? Și-i zic: uite, cânt în seara asta. Și-mi zice: da, bine, mah, hai spune-mi ce faci aici, îți place Coldplay? Și i-a luat ceva până să înțeleagă sau să mă creadă că într-adevar am să fac parte din acel concert. Când a aflat m-a strâns foarte foarte tare în brate și am simțit eu, acolo, o chestie. Atunci am zis: asta este! Și ca mod de reacție după ce s-a întâmplat în prima seară, am vorbit cu ea exagerat de mult și, după aceea, în a doua seară am vorbit și mai mult”, a mai spus Babasha.