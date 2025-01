Ce a pățit Babasha după ce a cerut-o pe Mălina de soție. Artistul a răbufnit: „Sunteți ceva groaznic”

Cunoscutul manelist Babasha, unul dintre cei mai apreciați artiști ai genului, se confruntă cu o serie de reacții negative pe rețelele de socializare, după ce a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Mălina. Momentul emoționant a avut loc în noaptea dintre ani și a fost sărbătorit cu entuziasm de fani, dar nu a scăpat de comentariile răutăcioase ale unor internauți.

Babasha, aflat într-un moment de maximă fericire atât pe plan profesional, cât și personal, a decis să își unească destinul cu cel al femeii alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire. Cuplul așteaptă în prezent primul lor copil, iar cererea în căsătorie a venit ca un pas firesc în consolidarea relației lor. Imaginile postate pe rețelele sociale au surprins bucuria și emoția momentului, dar au atras și critici din partea unor utilizatori.

În ciuda succesului de care se bucură, Babasha nu a fost scutit de remarci negative. Internauții au găsit prilej să adreseze comentarii acide nu doar despre cererea în căsătorie, ci și despre viața personală și familia artistului. În mediul digital, unde orice gest devine subiect de dezbatere, valul de opinii contradictorii nu a întârziat să apară.

Reacțiile negative vin pe fondul unei cariere în plină ascensiune a artistului. Babasha este cunoscut pentru perseverența sa, dar și pentru modul autentic în care se prezintă în fața publicului. Chiar și așa, succesul său a fost adesea privit cu scepticism de o parte a publicului.

Cererea în căsătorie a fost gândită ca un moment intim și special, menit să celebreze dragostea dintre Babasha și Mălina. Cu toate acestea, gestul a fost umbrit de reacțiile pline de negativitate venite din partea unor utilizatori de social media, care au ales să speculeze pe seama evenimentului.

„Și în noaptea dintre ani sunteți plini de ură. Numai oameni răutăcioși. Am cerut-o pe Mălina aseară pentru sufletul și al ei, pentru iubirea noastră, nu pentru oamenii

răutăcioşi.

Nu mai judecaţi voi că nu știți prin care am trecut să ajung astăzi cine sunt, câte am îndurat ca să reușesc și să mă întrețin singur, lucru pe care îl fac de 3-4 ani încoace, fără să mai sun la mami și la tati că au și ei destule pe cap. Am fost un copil muncitor de mic şi nu am dat pe afară de bani nici eu, nici familia mea. Nu am primit nimic de la nimeni pe degeaba și am fost niciodată de acord cu reușitele „pe tavă”.

Am umblat şi am muncit de mi-au sărit capacele, aşa încât uneori mi-am pus în pericol și sănătatea. Dar voi, cei răutăcioși nu aveți cum să înțelegeți munca din spatele unor imagini. Voi care stați toată ziua să comentați până şi de copilul meu şi de familia mea şi de orice zic, sunteți ceva groaznic. Nu vedeți ca la orice postare nu contează a cui este trebuie să existe cel puțin un om care să aibă ceva de comentat?(…)

E ok, nu mă dați înapoi, eu știu ce urmăresc și ce suflet am și cât îl iubesc pe Dumnezeu. Mulțumesc tuturor care îmi sunteți alături. E normal să vă uitați cu invidie şi să vă mănânce pielea de egoism pentru că în loc să vă axați pe voi să vă faceți bine, încercați să îi faceți pe alţii să renunțe. Reveniţi-vă”, a transmis postat de Babasha pe Instagram.