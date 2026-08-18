Acasă » Știri » Gestul tulburător făcut de Vlad și Ionuț Sava, cei doi frați care au murit înecați în Olimp, în ziua tragediei

Gestul tulburător făcut de Vlad și Ionuț Sava, cei doi frați care au murit înecați în Olimp, în ziua tragediei

De: Andreea Stăncescu 18/08/2026 | 17:59
Gestul tulburător făcut de Vlad și Ionuț Sava, cei doi frați care au murit înecați în Olimp, în ziua tragediei
Cei doi frați au murit în Olimp / Sursa foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Vlad Sava și Ionuț Valentin Sava proveneau din comuna Dodești, județul Vaslui, și veniseră pe litoral pentru a munci în timpul vacanței. Cei doi lucrau ca sezonieri la un complex din zonă și își doreau să strângă bani pentru noul an școlar și pentru a-și ajuta familia.

În ziua tragediei, frații și-au luat o zi liberă și au ales să petreacă timpul împreună cu sora lor, venită în vizită. Ca și cum ar fi presimțit! Cu doar câteva minute înainte de tragedie, cei trei au făcut o fotografie pe care au trimis-o mamei, potrivit Observator. Nimeni nu avea să bănuiască faptul că aceea avea să fie ultima imagine în care apar împreună.

Marea era agitată, iar salvamarii încercau să îi convingă pe turiști să nu intre în apă. Frații au ajuns însă în zona valurilor și au fost surprinși de curenții puternici. Ionuț, în vârstă de 19 ani, a fost dus la aproximativ 20 de metri de țărm și a fost găsit de scafandri după aproximativ o oră și jumătate. Vlad a fost prins de un salvamar, însă forța apei l-a smuls din braț.

Sursa foto: social media

Valurile din Marea Neagră care i-au ucis pe cei doi

Una dintre particularitățile Mării Negre este configurația fundului marin, unde adâncimea nu crește uniform și pot apărea zone mai adânci și curenți de întoarcere care îi trag pe înotători spre larg. În timpul furtunilor, pericolul este amplificat de hulă, o mișcare puternică a mării provocată de vânt și rafale violente.

Valurile pot deveni mai mari în apropierea țărmului și pot forma curenți extrem de periculoși, chiar și pentru înotătorii experimentați. Salvamarii avertizează că Marea Neagră se poate agita rapid, motiv pentru care steagul roșu trebuie respectat cu strictețe.

„Faţă de alte mări, Marea Neagră are o particularitate. Este vorba de o plajă submersă, ea chiar dacă oferă o oarecare încredere şi siguranţă, totuşi, malul nu este constant, nu este continuu, apar zone de adâncire şi apar curenţi de întoarcere foarte periculoşi”, spune Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

CITEȘTE ȘI: Propunere controversată după haosul de pe litoral: Turiștii care ignoră steagul roșu să plătească salvarea

Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
Știri
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Știri
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în funcție de persoană
Mediafax
Bolojan, TRANȘANT după decizia CCR privind Legea ANI: Nu putem schimba principiile în...
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic...
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală:...
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară. Acum își cere postul înapoi
Adevarul
CEO-ul care a concediat 900 de angajați pe Zoom a fost dat afară....
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador convocat și propagandiști urmăriți internațional
Digi24
Tensiuni fără precedent între Rusia și cea mai mare țară din Caucaz: ambasador...
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de viteză. Autoritățile l-au demolat, poliția îl caută
Mediafax
Și-a făcut SINGUR „legea” pe stradă! Un clujean și-a construit un LIMITATOR de...
Parteneri
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai...
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Prosport.ro
Bernadette Szocs, poze incendiare de la piscină! Ce mesaj a postat frumoasa sportivă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe o saltea
Click.ro
Descoperire neașteptată în apartamentul în care a murit Hayden Panettiere. Ce au găsit anchetatorii pe...
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a dezvăluit cauza incidentului
Digi 24
Cazul avionului chinez interceptat de avioane maghiare de luptă la granița cu România. Ancheta a...
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni. De ce le-au fost confiscați banii
Digi24
Cum au pierdut doi români veniți din Marea Britanie o mică avere pe aeroportul Otopeni....
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
Promotor.ro
Brandul care aduce în România rivalul chinez pentru Land Rover Defender
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din TOP 8 soluții pentru casă și grădină
go4it.ro
Ce îți poți cumpăra de la Lidl cu doar 19,99 lei? Descoperă produsul solar din...
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
Go4Games
Sony lansează ediții limitate de console PlayStation 5
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță un atac politic. Ce spune despre declarațiile de avere ale concubinelor
Gandul.ro
La 24 de ore după decizia CCR, Bolojan sare în apărarea lui Dominic Fritz. Denunță...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la ...
Aniela Tudor, campioană europeană la doar 15 ani! România, calificată la Campionatul Mondial de la Rotterdam
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Fosta lui Azteca și portarul Nigeriei nu se mai ascund! Cum au fost surprinși pe aeroportul din Otopeni
Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia
Imagine rară cu Daciana Sârbu și iubitul tinerel. Cum s-au afișat în vacanța din Grecia
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini ...
Băutura de 3 lei care ajută microbiomul, potrivit lui Carmen Brumă. Românii o au în casă, dar puțini știu cât de benefică poate fi
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: ...
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. Ce mesaj ferm are pentru restul concurentelor: „E al meu”
Laura Andreșan, dezvăluirea momentului despre Liviu Vârciu. E în topul bărbaților din viața ei: ...
Laura Andreșan, dezvăluirea momentului despre Liviu Vârciu. E în topul bărbaților din viața ei: ”Era foarte jucăuș”
Vezi toate știrile