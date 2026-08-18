Gestul tulburător făcut de Vlad și Ionuț Sava, cei doi frați care au murit înecați în Olimp, în ziua tragediei

Vlad Sava și Ionuț Valentin Sava proveneau din comuna Dodești, județul Vaslui, și veniseră pe litoral pentru a munci în timpul vacanței. Cei doi lucrau ca sezonieri la un complex din zonă și își doreau să strângă bani pentru noul an școlar și pentru a-și ajuta familia.

În ziua tragediei, frații și-au luat o zi liberă și au ales să petreacă timpul împreună cu sora lor, venită în vizită. Ca și cum ar fi presimțit! Cu doar câteva minute înainte de tragedie, cei trei au făcut o fotografie pe care au trimis-o mamei, potrivit Observator. Nimeni nu avea să bănuiască faptul că aceea avea să fie ultima imagine în care apar împreună.

Marea era agitată, iar salvamarii încercau să îi convingă pe turiști să nu intre în apă. Frații au ajuns însă în zona valurilor și au fost surprinși de curenții puternici. Ionuț, în vârstă de 19 ani, a fost dus la aproximativ 20 de metri de țărm și a fost găsit de scafandri după aproximativ o oră și jumătate. Vlad a fost prins de un salvamar, însă forța apei l-a smuls din braț.

Valurile din Marea Neagră care i-au ucis pe cei doi

Una dintre particularitățile Mării Negre este configurația fundului marin, unde adâncimea nu crește uniform și pot apărea zone mai adânci și curenți de întoarcere care îi trag pe înotători spre larg. În timpul furtunilor, pericolul este amplificat de hulă, o mișcare puternică a mării provocată de vânt și rafale violente.

Valurile pot deveni mai mari în apropierea țărmului și pot forma curenți extrem de periculoși, chiar și pentru înotătorii experimentați. Salvamarii avertizează că Marea Neagră se poate agita rapid, motiv pentru care steagul roșu trebuie respectat cu strictețe.

„Faţă de alte mări, Marea Neagră are o particularitate. Este vorba de o plajă submersă, ea chiar dacă oferă o oarecare încredere şi siguranţă, totuşi, malul nu este constant, nu este continuu, apar zone de adâncire şi apar curenţi de întoarcere foarte periculoşi”, spune Adrian Bîlbă, doctor în ştiinţe.

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Vlad și Ionuț au fost aduși acasă în sicrie albe. Sora lor urma să se căsătorească luna viitoare