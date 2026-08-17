Propunere controversată după haosul de pe litoral: Turiștii care ignoră steagul roșu să plătească salvarea

Numărul ridicat de intervenții ale salvamarilor de pe litoral, într-o zi în care în mai multe stațiuni a fost arborat steagul roșu, a generat numeroase reacții și pe rețelele sociale. Deși scăldatul era interzis din cauza condițiilor periculoase, unii turiști au ales să ignore avertismentele. Astfel, situația i-a obligat pe salvamari să intre în apă pentru a-i scoate din situații riscante.

Imaginile și informațiile despre aceste incidente au alimentat dezbateri în mediul online. Astfel că, mai multe persoane au criticat lipsa de responsabilitate a celor care nu respectă indicațiile. Prin urmare, nu doar internauții au discutat despre măsurile care ar trebui luate în asemenea cazuri.

Jurnalistul Vlad Petreanu a lansat o propunere care a divizat internetul. Totodată, Vlad Mixich, specialist în politici de sănătate, a postat un mesaj extrem de dur la adresa celor care aleg să ignore avertismentele salvamarilor.

„Cine intră în apă, la mare, în ciuda interdicției, să plătească operațiunea”

Realizatorul emisiunii „Deșteptarea” de la Europa FM, Vlad Petreanu, a pornit o întreagă dezbatere în spațiul online. Jurnalistul este de părere că cei care aleg să ignore interdicția de a intra în apă și ajung să aibă nevoie de salvare ar trebui să suporte costurile operațiunii.

„Propunere: Cine intră în apă, la mare, în ciuda interdicției arborate vizibil pe plajă, prin steagul roșu al salvamarilor, să plătească operațiunea de salvare de la înec, dacă e nevoie de aceasta. Plus amendă pentru deranj. Pentru? Împotrivă? Abțineri?”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Inevitabil, postarea sa a generat reacții în lanț. Astfel că, unii dintre internauții care și-au expus părerea pe rețelele de socializare susțin că salvamarii nu ar trebui să își riște viața pentru cei care nu respectă regulile.

„Cel mai bine ar fi, dacă în momentul în care s-a arborat steagul roșu, salvamarii, pentru că și-au făcut treaba, să plece acasă și toți iresponsabilii să se descurce”.

O altă persoană a dat exemplul plajelor de pe litoralul francez.

„În Franța, pe plajele de la Atlantic nu am văzut salvamari. Există doar un panou vizibil pe care scrie: «Plajă publică. Scăldatul și oricare altă activitate nautică se face pe propria răspundere». Așa ar trebui să fie și la noi”.

Nu s-au lăsat așteptate nici mesajele oamenilor care critică dur turiștii ce aleg să intre în apă atunci când este arborat steagul roșu, cu toate că salvamarii interzic clar astfel de practici.

„Când e steag roșu, salvamarii doar să avertizeze de pe mal și să anunțe clar că nu intră în apă după ei. Care se îneacă, a ales sinuciderea și e problema lui. E la fel cu situația celor care aleg să nu poarte centura de siguranță”. „La alții la cod roșu salvamarul nici nu intră după ei. La noi salvamarii sunt înjurați, bătuți… alții chiar au murit încercând să îi scoată din apă. Nu… nu să plătească. Să nu intre salvamarul. De ce trebuie oamenii ăia să riște să moară la steag roșu? Ai intrat că ești tu șmecher… apoi descurcă-te”.

Vlad Mixich i-a taxat pe cei care nu respectă regulile

Specialistul în politici de sănătate, Vlad Mixich, a reacționat dur în mediul online după ce a citit informațiile postate de salvamarii din Eforie Nord. Publicistul s-a declarat uimit de numărul persoanelor care au avut nevoie de ajutor, în ciuda steagului roșu.

„Citesc uimit pe contul oficial al salvamarilor din Eforie Nord că, deși e steagul roșu (!) ridicat, de azi-dimineață au salvat deja de la înec 15 oameni pe o singură plajă: au scos adolescenți, un tată cu fata lui, adulți, pe unul l-au salvat chiar de două ori. În ciuda oricăror evidențe de bun-simț, întotdeauna există un număr semnificativ de semeni ai noștri care, ca niște lemmingși încăpățânați, insistă să-și facă rău sieși și (uneori) aproapelui. Care să fie explicația? E la modă azi să lași deoparte corectitudinea politică. Păi s-o lăsăm! Explicația e una singură și cauza e milenară: prostia. Și ca în bătrânul proverb românesc: prostul nu-i prost destul până nu-i și fudul. Sigur că fudulia asta e accentuată de co-existența altor factori: scăderea accelerată a calității educației oferite în medie de școli și creșterea vizibilității proștilor/prostiei de către televiziuni și rețelele sociale (pe vechea regulă a iarmaroacelor din toată lumea: «bărbatul cu 3 capete» și «copilul-monstru» atrag mulțimea de gură-cască). Dar ce-ar fi dacă medicii, cercetătorii, salvamarii, psihologii și toți ceilalți oameni meseriași în profesiile lor ar ajunge la concluzia că, tot în numele propriei libertăți individuale, aleg și ei să nu mai intervină, să nu-i mai salveze pe semenii noștri cu purtare de lemmingși? Noroc că nu o fac (încă!). N-o fac și conștiința lor e lipiciul care menține funcționalitatea societăților moderne. Abia când acest lipici va fi îndeajuns de subțiat, va începe destrămarea. Căci după fudulie asta vine: haosul.”

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