De ce apare încă drept Cristina Rotaru pe Instagram, deși a divorțat de Andrei? Fosta concurentă de la Insula Iubirii a lămurit totul

Cristina Petre a decis să pună capăt speculațiilor apărute în mediul online și a explicat de ce apare în continuare cu numele „Rotaru” pe Instagram, deși mariajul cu Andrei s-a încheiat prin divorț în urmă cu aproximativ doi ani.

Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” a răspuns comentariilor internauților și a făcut public motivul pentru care nu și-a schimbat încă numele în mediul online. Declarațiile sale au stârnit numeroase reacții în rândul celor care îi urmăresc activitatea.

Cristina Petre a rămas în atenția publicului după participarea la „Insula Iubirii”. Totodată, relația pe care a avut-o cu Andrei Rotaru continuă să suscite interes pe rețelele de socializare.

Cei doi au trecut prin numeroase momente tensionate de-a lungul relației, iar despărțirea lor a devenit unul dintre subiectele intens comentate de fani. Chiar și după separare, internauții revin frecvent la povestea celor doi și la toate controversele care au marcat relația lor.

Bruneta și fostul partener au format un cuplu timp de peste zece ani, însă participarea la „Insula Iubirii” a schimbat radical dinamica dintre ei. Gesturile lui Andrei și apropierea de ispita Diandra Boris au reprezentat un moment de cotitură pentru relația lor. După revenirea în țară, cei doi au ajuns la divorț, dar povestea lor nu s-a încheiat imediat.

Deși au semnat actele, au hotărât să încerce din nou să își salveze relația, împăcarea durând aproximativ doi ani. În cele din urmă, Cristina a decis că este momentul să meargă mai departe. Cu toate acestea, pe conturile sale de socializare, ea apare în continuare sub numele Rotaru, cel al fostului soț.

Cristina Petre a rupt tăcerea

Parcursul Cristinei Petre de la „Insula Iubirii” a stârnit multă compasiune în rândul publicului. Experiențele dificile prin care a trecut atât în timpul filmărilor din Thailanda, cât și după despărțirea de Andrei Rotaru i-au făcut pe mulți dintre cei care o urmăresc să îi fie alături și să îi transmită mesaje de susținere.

În ultima perioadă, lucrurile par să fi intrat pe un făgaș mai liniștit pentru Cristina, care s-a putut baza constant pe sprijinul familiei sale. Fosta concurentă este în continuare prezentă în mediul online și obișnuiește să interacționeze cu urmăritorii săi.

Recent, aceasta a deschis o sesiune de întrebări pe Instagram, iar una dintre curiozitățile internauților a vizat numele pe care îl folosește în continuare pe platformă. Cristina a lămurit situația și a explicat că păstrează numele „Rotaru” dintr-un motiv cât se poate de simplu. Contul său este verificat, iar obținerea bifei albastre nu a fost deloc ușoară.

„Vreau să mai clarific o dată, pentru că primesc foarte des întrebarea: >. Când am aplicat pentru verificarea Instagramului, numele meu era Rotaru. Ulterior am divorțat, încă de la revenirea noastră din Thailanda, și bineînțeles că numele meu este Petre. Problema este că, după verificare, Instagram are anumite restricții legate de schimbarea numelui/username-ului și nu vreau să risc să pierd verificarea pe care am obținut-o destul de greu. Dacă aș putea să schimb totul cu o singură apăsare și fără nicio consecință, aș face-o cu dragă inimă. De aceea, pentru cei care mă caută, sunt și Cristina Petre. > a rămas momentan doar din motive legate de contul meu de Instagram, nu pentru că acesta mai este numele meu. Sper că acum am lămurit și partea asta”, a scris Cristina Petre, pe Instagram.

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