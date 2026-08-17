Andreea Esca, surprinsă în costum de baie la 53 de ani! Ce i-a cerut soțului înainte să o fotografieze

Andreea Esca și soțul său sunt în vacanță, iar știrista de la Pro TV și-a surprins recent fanii. Andreea Esca s-a fotografiat în costum de baie, iar urmăritorii din mediul online au fost surprinși să o vadă în această ipostază. Vedeta a făcut o ședință foto în toată regula, iar fotograf a fost chiar soțul său. Însă, Andreea Esca a avut câteva cerințe exacte înainte de a se lăsa fotografiată. Fanii s-au amuzat copios.

Fanii Andreei Esca au fost surprinși să o vadă pe aceasta în costum de baie. Obișnuiți fiind cu o ținută mai sobră a vedetei, mulți au fost surprinși de ipostazele în care aceasta a apărut recent în mediul online. Știrista de la Pro TV s-a lăsat fotografiată de soțul său, însă a avut și câteva cerințe clare.

Alexandre Eram este pasionat de fotografie, însă de data aceasta nu și-a dat frâul liber și a trebuit să respecte îndeaproape cerințele modelului. Andreea Esca i-a cerut acestuia să evite anumite cadre.

„Te rog, fă-mi o poza în care să nu se vadă burta. Nici sânii că parca sunt prea, prea. Brațele s-au cam bubulit și eu nu modific pozele. Nu mă lua așa de aproape”, au fost câteva dintre cerințele Andreei Esca.

Ei bine, indicațiile vedetei l-au cam limitat pe fotograf, care a protestat: „Păi și eu ce pozez?”, a spus nemulțumit Alexandre Eram.

„Clema de păr. Deși, și asta e un subiect controversat”, a fost răspunsul Andreei Esca.

Cum se menține în formă Andreea Esca

Deși s-a sfiit în fața aparatului de fotografiat, Andreea Esca este într-o formă de zile mari la cei 53 de ani. Recent, aceasta a reușit să slăbească 9 kilograme și este mândră de silueta sa. Rezultatele nu au venit fără efort, însă vedeta Pro TV a ocolit dietele draconice și s-a limitat la un stil de viață sănătos și activ.

„Încerc să nu mănânc mult dulce, să evit pâinea, pastele, cartofii… Mă rog, tot ce ştim sigur că ne va aduce nişte kilograme în plus. Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață. Dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat. N-am fumat niciodată, nu știu dacă contează. Alcool nu prea beau. Adică, nu știu, beau câte un pahar undeva, așa, de gust, dar nu e pasiunea mea. Dansez mult, îmi place muzica. Am prieteni foarte simpatici, am o familie foarte frumoasă. Poate că toate aceste lucruri la un loc se cheamă, cumva, o viață sănătoasă. Nu știu dacă îmi arăt sau nu vârsta. Nu știu dacă e o problemă să-ți arăți vârsta. Important este să te simți bine și să accepți lucrurile care sunt absolut normale și naturale și să reușești să faci din fiecare zi din viața ta ceva plăcut. Asta e tot”, declara Andreea Esca.

CITEȘTE ȘI:

După Andi Moisescu, Mircea Badea a trecut la Andreea Esca! Cum a criticat-o după ce a mixat la UNTOLD

Andreea Esca își trăiește visul cu ochii deschiși în Porumbacu de Sus: „Am visat la locul acesta”

Foto: Instagram