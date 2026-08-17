România, patru medalii la Olimpiada Internațională de Geografie! Performanță remarcabilă pentru elevii români

România a încheiat Olimpiada Internațională de Geografie de la Istanbul cu patru medalii, confirmând încă o dată nivelul ridicat al pregătirii elevilor români. Competiția s‑a desfășurat între 11 și 17 august și a reunit participanți din 50 de state.

Ministerul Educației a anunțat că lotul românesc a obținut două medalii de argint și două de bronz. Medaliile de argint au fost câștigate de Mihai Macsim, elev al Colegiului Național „C. Negruzzi” din Iași, și de Maria Moldovan, de la Colegiul Național „Silvania” din Zalău.

România, patru medalii la Olimpiada Internațională de Geografie

Performanțele au fost completate de două medalii de bronz, obținute de David Gărăiman, de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din București, și de Cristina‑Daria Toderici, elevă a Liceului Teoretic „Adam Müller Guttenbrunn” din Arad.

Conform Mediafax, Lotul României a fost coordonat de profesorii Mihaela Cornelia Fiscutean și Dorin Fiscutean, cadre didactice ale Colegiului Național din Iași, care au pregătit echipa pentru probele teoretice și practice ale competiției.

Evenimentul din Turcia vine după rezultatele excelente obținute la începutul lunii iulie la Olimpiada Europeană de Geografie, unde România a reușit să câștige cinci medalii de aur și trei de argint, confirmând poziția de top a elevilor români în competițiile internaționale de profil.

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