Alertă ANM: vin vijelii, grindină și ploi torențiale! Temperaturile scad brusc în România

România traversează un contrast meteorologic puternic, cu trecerea rapidă de la arșiță la vreme instabilă și o răcire accentuată.

Luni, 17 august, vestul țării se confruntă cu temperaturi ce urcă până la 37 de grade Celsius, însă din noaptea de luni spre marți sunt așteptate intensificări ale vântului, ploi torențiale și vijelii. Marți, valorile termice vor coborî cu peste 8–10 grade în nord, centru, vest și sud‑vest, conform estimărilor Administrației Naționale de Meteorologie.

Alertă ANM: vin vijelii, grindină și ploi torențiale

În prima zi a săptămânii, canicula domină Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud‑vestul Olteniei, mare parte din Transilvania și nord‑estul Moldovei. Avertizarea cod galben este valabilă între orele 10 și 21, interval în care maximele se vor situa între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură‑umezeală poate atinge pragul critic de 80 de unități în zonele vestice și sud‑vestice.

Schimbarea vremii se produce în noaptea de 17 spre 18 august, când în vestul țării vântul va avea rafale de 40–50 km/h, local chiar peste 50–60 km/h. Tot atunci se instalează instabilitatea atmosferică în Banat, Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei, cu averse torențiale ce pot depăși 20–25 l/mp, vijelii izolate și grindină de mici dimensiuni.

Marți, 18 august, instabilitatea se extinde în cea mai mare parte a țării. Sunt prognozate ploi abundente, descărcări electrice, intensificări ale vântului și episoade de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15–20 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 25 l/mp. În nord, centru, vest și sud‑vest, temperaturile vor scădea brusc, ajungând la valori cuprinse între 19 și 28 de grade, cele mai scăzute fiind așteptate în nordul Moldovei.

Temperaturile scad brusc în România

În București, luni, 17 august, vremea rămâne călduroasă, cu o maximă de 33–34 de grade și o minimă de 17–18 grade, mai redusă în zona preorășenească. Cerul va fi senin, iar vântul slab. Marți, Capitala păstrează caracterul cald, cu maxime de 32–33 de grade, cer predominant senin și doar înnorări trecătoare seara și noaptea. Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale de 40–45 km/h.

Pentru intervalul 17–27 august, prognoza indică o răcire temporară pe 17–18 august, urmată de o revenire rapidă a căldurii pe 19–20 august. Pe 20 august, canicula revine în Câmpia de Vest, cu maxime ce pot atinge 36 de grade. Între 21 și 24 august, valul de căldură se extinde în majoritatea regiunilor, cu temperaturi frecvente între 30 și 38 de grade și disconfort termic accentuat. Precipitațiile vor fi rare, izolate la munte.

În intervalul 24–27 august, canicula persistă la început, apoi temperaturile încep să scadă treptat, iar probabilitatea de furtuni crește. În București, vremea se menține predominant caldă și stabilă, cu maxime între 29 și 34 de grade la începutul perioadei, urcând spre 35–36 de grade în weekendul 22–24 august, pe fondul unui disconfort termic în creștere. Instabilitatea de pe 18 august va aduce doar înnorări trecătoare și rafale de vânt de 40–45 km/h.

CITEŞTE ŞI: Meteorologii EaseWeather anunță o lună septembrie de vară în România. Ce temperaturi vor fi în București

Ninge în septembrie! Meteorologii Accuweather au anunțat deja prima ninsoare în România