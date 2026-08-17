Cauza morții lui Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic. Avea doar 37 de ani și urma să se căsătorească

Doliu și durere în familia fostului internațional și antrenor Mircea Rednic. Nepotul acestuia, Mircea Marius Totolici, s-a stins din viață la vârsta de doar 37 de ani. Decesul a venit cu doar câteva zile înainte ca acesta să facă nunta cu aleasa inimii sale. Care a fost cauza morții lui Marius Totolici? Ce arată rezultatele autopsiei?

Mircea Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic, a murit la vârsta de doar 37 de ani. Vineri seara, 14 august, acesta a petrecut alături de mai mulți apropiați, iar în timpul nopții a murit în somn. Nimic nu a prevestit tragedia.

Cauza morții lui Marius Totolici, nepotul lui Mircea Rednic

Decesul lui Marius Totolici a adus multă durere. Cu doar o săptămână înainte de tragedie acesta făcuse cununia civilă, iar în acest weekend urma să aibă loc și nunta. Însă, Marius Totolici nu a mai apucat să ajungă în fața altarului. Se pare că acesta a suferit un infarct în somn.

Rezultatele autopsiei au arătat că una dintre arterele coronare era blocată de grăsime, iar această obstrucție a dus la un infarct miocardic sever, urmat de un stop cardiorespirator. Mușchiul inimii a rămas astfel în mare măsură fără suficient sânge și oxigen.

Cu doar câteva zile înainte să se stingă din viață, în data de 8 august, Marius Totolici spusese marele „Da”. Acesta și iubita sa au făcut cununia civilă, iar în data de 15 august urma să aibă loc și petrecerea de nuntă. După cununia civilă, Marius Totolici a postat pe social media o fotografie alături de soția sa, pe care a însoțit-o de mesajul: „Da, din toată inima”.

Cei care l-au cunoscut pe Mircea Marius Totolici și vor să îi aducă un ultim omagiu o pot face la capela mare a Cimitirului Central din Sibiu. Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost depus aici duminică, 16 august, de la ora 15:00.

Potrivit celor care l-au cunoscut, Marius Totolici s-a comportat firesc până în ultimele ore ale vieții. La cununia civilă nu ar fi dat semne că se confruntă cu o problemă gravă de sănătate, iar nici în ajunul nunții nu ar fi existat indicii care să sugereze că acesta nu s-ar simți bine. Tragedia a îngenunchiat familia fostului internațional și antrenor Mircea Rednic.

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