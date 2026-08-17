O fetiță de 8 ani a murit după ce s-a dat pe toboganul cu apă! Tragedia s-a produs într-o piscină din Tulcea

O vacanță s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din județul Tulcea. O fetiță în vârstă de 8 ani și-a pierdut viața după ce a ajuns în apă, într-o piscină amenajată la o pensiune.

Copila era împreună cu părinții atunci când s-a produs incidentul. Potrivit primelor informații, aceasta ar fi folosit un tobogan acvatic și a ajuns în bazin, însă a fost observată și scoasă din apă abia după ce trecuse prea mult timp.

La sosirea echipajului medical, starea fetiței era critică. În ciuda manevrelor de resuscitare, medicii nu au mai reușit să-i salveze viața.

Conform informațiilor furnizate de reprezentanții Serviciului de Ambulanță Județean Tulcea, fetița nu știa să înoate. Mai mult, după ce s-a scufundat nu ar fi fost observată în timp util de persoanele aflate în apropiere.

Cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs tragedia și dacă au existat persoane care nu și-au îndeplinit obligațiile de siguranță. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Fetița era elevă și urma să înceapă clasa a II-a

Minora care și-a pierdut viața în tragicul incident era elevă a Liceului Tehnologic „Henri Coandă” din Tulcea. În urmă cu puțin timp, încheiase clasa I cu rezultate foarte bune și fusese recompensată pentru performanțele sale la finalul anului școlar.

Vestea morții sale i-a îndurerat profund pe profesori și colegi. Reprezentanții unității de învățământ au transmis familiei un mesaj de compasiune, descriind-o pe Adelina ca pe un copil vesel, conștiincios și apreciat de cei din jur.

„Conducerea și întregul colectiv al Liceului Tehnologic «Henri Coandă» este alături de familia greu încercată. Adelina va rămâne în sufletele noastre ca un copil luminos, silitor și iubit. Dumnezeu să o odihnească în pace”, au transmis reprezentanții școlii.

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