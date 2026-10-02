Credeați că servitorii fac totul? Kate Middleton spune cine spală vasele în familia regală și ce sarcină are William

În spatele porților regale, viața de familie a lui Kate Middleton și a Prințului William pare să aibă și momente cât se poate de obișnuite, în care titlurile, ceremoniile și aparițiile oficiale sunt lăsate deoparte. Prințesa de Wales a dezvăluit că îi place să spele vasele, în timp ce soțul ei se ocupă de ștergerea lor, iar Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis nu sunt lăsați să privească de pe margine. Kate a povestit despre mica „echipă” de acasă în timpul unei vizite efectuate pe 30 septembrie în West Sussex, iar mărturisirea ei a scos la iveală și o tradiție surprinzătoare a familiei regale: regretata Regină Elisabeta a II-a obișnuia, la rândul ei, să spele vasele după mesele de la Balmoral.

Kate Middleton recunoaște că îi place să spele vasele

Kate Middleton, în vârstă de 44 de ani, a făcut dezvăluirea în timpul unei vizite la West Sussex Minibus, o organizație comunitară de transport bazată pe voluntariat din Pulborough, Anglia. Serviciul îi ajută pe localnici să rămână conectați cu ceilalți și încearcă să combată izolarea socială, iar anul acesta sărbătorește 50 de ani de activitate.

Prințesa de Wales a participat și la întâlnirea săptămânală organizată la Pulborough Village Hall, unde localnicii se adună pentru masă, activități, conversații și companie. În timpul discuțiilor cu participanții, Kate a făcut o mărturisire care nu pare tocmai desprinsă din imaginea clasică a vieții de palat.

„Îmi place să spăl vasele. Chiar îmi place”, a spus Prințesa de Wales, potrivit The Times.

Unul dintre cei prezenți a reacționat imediat și a glumit:

„Oh, bine, avem un voluntar!”

Prințul William șterge vasele: „Suntem o echipă bună”

Întrebată dacă Prințul William îi dă o mână de ajutor atunci când vine momentul strângerii mesei, Kate a explicat că cei doi și-au împărțit foarte clar sarcinile. Ea spală, iar William se ocupă de partea următoare.

„El le șterge. Suntem o echipă bună. Și îi implicăm și pe copii”, a spus Kate.

Prințul și Prințesa de Wales au împreună trei copii, Prințul George, în vârstă de 13 ani, Prințesa Charlotte, de 11 ani, și Prințul Louis, de 8 ani. Din declarațiile lui Kate reiese că nici cei trei copii regali nu scapă de treburile casnice și sunt implicați de părinți în această rutină de familie.

Mărturisirea a venit după ce Prințesa de Wales a stat alături de Lynda Jones, în vârstă de 75 de ani, la clubul săptămânal de prânz. Kate le-a spus participanților că și-a dorit să viziteze locul „pentru că vreau să văd despre ce este vorba”.

Kate Middleton a mers cu microbuzul și a luat-o de acasă pe o femeie de 94 de ani

Vizita prințesei nu s-a limitat la o simplă apariție la clubul din Pulborough. Kate a vrut să vadă direct cum funcționează serviciul West Sussex Minibus și s-a urcat într-unul dintre cele 11 microbuze ale organizației, însoțindu-i pe voluntari în timp ce aceștia îi luau pe pasageri de acasă.

Printre oamenii întâlniți de Kate s-a numărat Stella Drewett, o femeie în vârstă de 94 de ani. Prințesa a surprins-o apărând în fața casei sale, după care a ajutat-o să parcurgă drumul până la microbuz și să urce la bord.

Stella Drewett, care începuse recent să folosească serviciul pentru cumpărăturile săptămânale și pentru participarea la clubul de prânz de miercuri, nu a părut însă prea impresionată de ideea că urma să întâlnească o celebritate.

„Când mi-au spus: «Va fi o celebritate», am zis: «Eu nu cunosc nicio celebritate»”, a povestit femeia, potrivit Mirror.

În timpul conversației cu Kate, Stella a glumit și că ieșirea săptămânală la Pulborough Village Hall înseamnă pentru ea „o zi în care nu trebuie să gătesc”.

Regina Elisabeta a II-a obișnuia și ea să spele vasele

Obiceiul despre care a vorbit Kate Middleton nu este însă o premieră în familia regală britanică. Potrivit Hello!, regretata Regină Elisabeta a II-a obișnuia și ea să ajute la spălatul vaselor după mese, în special în timpul perioadelor petrecute la Balmoral.

Valentine Low, autorul volumului „Power and the Palace”, a povestit anterior în podcastul „A Right Royal Podcast” că informația provenea de la Alex Allen, care fusese secretarul privat al premierului britanic în perioada în care John Major conducea guvernul.

Potrivit lui Low, premierul mergea în fiecare an la Balmoral pentru un weekend în luna septembrie, fiind însoțit și de secretarul său privat. Uneori era organizat un grătar, iar membrii familiei regale se implicau personal în pregătirea mesei.

„Pe vremuri, Prințul Philip și Andrew găteau cârnații la grătar și toate lucrurile de genul acesta”, a povestit autorul.

După terminarea mesei, însă, chiar Regina Elisabeta a II-a se ocupa uneori de vase. Cei aflați în jurul ei încercau firesc să sară în ajutor, dar li se spunea că suveranei îi plăcea să facă acest lucru.

„După aceea, se știa că Regina spăla vasele și, bineînțeles, oamenii săreau să o ajute, dar li se spunea că ei îi place să facă asta. Așa că Alex Allen s-a ridicat să ajute și i s-a spus pur și simplu: «Nu, nu, nu, Reginei îi place să facă asta»”, a relatat Valentine Low.

O familie regală cu treburi cât se poate de obișnuite

Declarația făcută de Kate Middleton oferă o imagine mult mai domestică asupra familiei Prințului și Prințesei de Wales decât cea surprinsă de obicei la evenimentele oficiale. Dincolo de îndatoririle regale, cei doi spun că funcționează ca o echipă inclusiv atunci când trebuie strânsă masa, Kate ocupându-se de spălat, iar William de șters.

Mai mult, George, Charlotte și Louis sunt implicați la rândul lor, ceea ce transformă o activitate banală într-un moment de familie. Iar faptul că Regina Elisabeta a II-a avea un obicei asemănător arată că, cel puțin în anumite momente petrecute departe de protocolul oficial, până și membrii familiei regale au pus mâna pe burete și prosop după terminarea mesei.

CITEȘTE ȘI: Moment delicat pentru William și Kate! Ies în public la mai puțin de 24 de ore după acuzația explozivă despre Regele Charles și Diana

Kate Middleton și Prințul William, alături de Tom Cruise și familia Beckham la premiera „Digger”. Covor roșu plin de vedete la Londra