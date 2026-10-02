Motivul real pentru care Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție. Ce i-ar fi făcut polițiștii când a mers să depună plângerea

Motivul real pentru care Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție. Ce i-ar fi făcut polițiștii când a mers să depună plângerea
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Ema Uta
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Ema Uta a dezvăluit de ce a renunțat la ordinul de protecție! Vedeta a povestit că a avut parte de un incident foarte neplăcut la poliție și că, după experiența prin care a trecut, înțelege mai bine de ce multe femei bătute aleg să tacă. Ema a mărturisit că nu s-ar fi așteptat niciodată ca lucrurile să se desfășoare în acest fel.

Vedeta a spus că a trăit un adevărat coșmar în seara în care a ajuns la poliție pentru a povesti că a fost bătută de iubitul ei, Andrei Barbu. În loc să fie ajutată și ascultată de oamenii legii, Ema a spus că s-a trezit în mijlocul unei situații care a lăsat-o fără cuvinte.

Motivul real pentru care Ema Uta a renunțat la ordinul de protecție

Vedeta a rememorat momentul în care a încercat să le explice polițiștilor prin ce a trecut. Numai că, după cum povestește ea, seara avea un „personaj principal” care le-a furat atenția: meciul de fotbal.

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„Am descoperit recent ce înseamnă, în calitate de victimă, să te afli într-o secție de poliție, într-o seară cu meci. În timp ce eu încercam să le povestesc polițiștilor ce s-a întâmplat, polițiștii mai ascultau două vorbe, mai aruncau un ochi la meci. Și apoi a dat Lamine Yamal gol. În secunda aia, timpul a stat în loc și nimic nu a mai contat”, a spus Ema.

Ema Uta și Andrei Barbu

Ema Uta și Andrei Barbu

Din relatarea Emei, episodul nu s-a încheiat la secție. Vedeta a povestit că, în drum spre INML, polițiștii ar fi ignorat-o și și-ar fi văzut liniștiți de discuțiile lor despre meci și despre shaorma, în timp ce ea se afla chiar lângă ei.

„Aventura a continuat când am plecat cu un echipaj de doi polițiști către INML. Înainte să pornim, problema principală era: „Unde e patentul?” S-a găsit patentul. Cu el și-au rabatat scaunul mașinii de poliție, pentru că mecanismul era defect. Pe drum, în mașina în care eu mă aflam, discuția era despre cât de mult speraseră să aibă o seară liniștită, să mănânce o shaorma și să se uite la meci, printre remarci și înjurături adresate celor din trafic, de față cu mine”, a mai spus make up artista.

Vedeta a mai spus că, după această experiență, a ajuns să privească altfel întregul demers. Mai ales după ce informații despre cazul său pe care le considera confidențiale au ajuns ulterior în presă.

„Până aici poate părea o poveste absurdă și chiar amuzantă. Patentul, meciul, shaorma. Aproape că ai putea râde. Doar că pentru mine nu era o seară amuzantă. Iar de aici lucrurile devin mult mai serioase. Am fost asigurată că toate informațiile sunt confidențiale. Ulterior, am ajuns să îmi văd informații din dosarul meu în presă, fără ca eu să-mi fi dat consimțământul pentru publicarea lor.

Cât timp am fost acolo, am văzut și alte fete venite să raporteze incidente fiind tratate de parcă deranjau, nefiind luate în serios. Am decis să îmi retrag cererea pentru emiterea ordinului de protecție deoarece, în urma experienței avute, nu mai am încredere în modul în care organele de poliție au gestionat situația mea și informațiile confidențiale furnizate de mine”, a transmis ea.

„Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac”

După ce și-a povestit propria experiență, vedeta a întors întrebarea către cei care le spun femeilor, poate prea ușor, să ceară ajutor.

„Și atunci începi să te întrebi ce înseamnă, în realitate, să apelezi la organele aferente. Nu scriu toate acestea doar ca să povestesc o experiență neplăcută și nici ca să pun toți polițiștii în aceeași categorie. Le scriu pentru că poate postarea aceasta poate fi un semnal de alarmă. Poate serviciile prin care ar trebui asigurată protecția pot fi îmbunătățite. Poate. Sentimental de siguranță al fetelor menționate depinde de oamenii și instituțiile statului.

Și mai am ceva de spus celor care întreabă atât de ușor:„De ce nu pleacă?” „De ce nu merge la poliție?” „De ce tace?” „De ce nu face nimic?” Poate pentru că, după ce își găsește curajul să facă ceva, poate nimeri într-o seară cu meci. Poate pentru că lucruri pe care le-a spus într-un context care ar fi trebuit să fie confidențial ajung să fie discutate public.

Eu nu aveam habar cum arată în România o asemenea experiență până când am trecut personal prin ea. Acum înțeleg mult mai bine de ce atât de multe femei tac. Nu pentru că „nu fac nimic”, ci pentru că începe o a doua luptă: aceea de a încerca să-ți păstrezi demnitatea și intimitatea.

Poate că cineva care trebuie să vadă această postare o va vedea. Și poate data viitoare când o femeie intră într-o secție de poliție după ce a trecut printr-o experiență neplăcută, pentru câteva ore ea va fi mai importantă decât meciul. Chiar și dacă a dat Lamine Yamal gol”, a spus Ema Uta.

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