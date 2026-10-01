Ema Uta a renunțat la judecata împotriva lui Andrei Barbu! Decizia a fost anunțată astăzi de instanță

Răsturnare de situație în scandalul dintre Ema Uta și Andrei Barbu! La doar câteva zile după ce make-up artistul a reclamat că a fost agresată fizic de fostul ei partener, iar cazul a ajuns în atenția poliției și a instanței, Ema Uta a renunțat la judecata cererii formulate împotriva lui Andrei Barbu. CANCAN.RO are detalii!

Potrivit informațiilor publicate astăzi, 1 octombrie 2026, pe portalul.just.ro, instanța a luat act de renunțarea reclamantei Emei Uta la judecata cererii formulate împotriva pârâtul Barbu Andrei. Totul a început la sfârșitul lunii septembrie, după despărțirea celor doi. În documentele trimise Judecătoriei Sectorului 2, Ema Uta a susținut că, pe 24 septembrie, ar fi fost agresată fizic de fostul concubin, într-o parcare a unui centru comercial din Sectorul 2.

Din declarația dată polițiștilor reise că cei doi s-au întâlnit în ziua cu pricina, după ce make-up artistul s-a întors dintr-o vacanță, iar pe drum ar fi izbucnit un conflict. Situația a degenerat, iar Ema Uta a declarat că a fost agresată de iubitul ei.

Ema Uta a renunțat la judecata împotriva lui Andrei Barbu

În urma evaluării riscului, polițiștii au stabilit existența unui „risc iminent” și au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile. Din documente rezultă că Andrei Barbu trebuia să păstreze o distanță de 200 de metri față de Ema Uță și să nu ia legătura cu aceasta. Astăzi a apărut și soluția în portal, Ema Uta a renunțat la judecata cererii formulate împotriva fostului partener. Instanța a stabilit și că onorariile avocaților din oficiu, în valoare de 656 de lei pentru fiecare, vor fi achitate din fondurile Ministerului Justiției. Decizia poate fi atacată cu recurs la Tribunalul București, în termen de trei zile de la pronunțare, cererea urmând să fie depusă la Judecătoria Sectorului 2.

Ia act de renunţarea reclamantei Uţă Emanuela Elena la judecata cererii formulate în contradictoriu cu pârâtul Barbu Andrei. Onorariile avocaţilor din oficiu desemnaţi, in cuantum de 656 lei pentru fiecare, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de recurs la Tribunalul Bucuresti în termen de 3 zile de la data pronunţării hotărârii,conform prevederilor art.30 alin.1 din Legea nr.217/2003. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, conform portal.just.ro.

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