Marian Grozavu, dezvăluiri fără perdea despre separarea de Bianca Dan: „După Insula Iubirii am avut un șoc”

Insula Iubirii scoate la suprafață problemele deja existente în cuplu, iar în sezonul 9 am putut observa cum lucrurile au luat turnuri neașteptate în relațiile concurenților. Marian Grozavu și Bianca Dan s-au despărțit, dar ce s-a întâmplat, de fapt, după ce s-au întors din Thailanda? Invitat în platoul emisiunii CANCAN pe insulă, Marian Grozavu a povestit totul, fără perdea.

Marian Grozavu și fosta lui iubită, Bianca Dan, și-au spus adio după ce au trecut prin experiența Insulei. După o perioadă în care au încercat să salveze relația, Bianca a fost cea care a luat decizia, iar Marian a aflat din presă de despărțire, deoarece o discuție firească, în cuplu, nu a existat. Marian Grozavu a povestit că atunci când s-a difuzat emisiunea și a privit din nou imaginile, a avut un șoc. Tocmai de aceea a decis ca el și Bianca sa stea separați o perioadă. Emisiunea CANCAN pe insulă poate fi urmărită în fiecare luni și marți, pe canalul de YouTube CANCAN.

Marian Grozavu: „După Insula Iubirii am avut un șoc”

Marian Grozavu: Eu nu mai cred în relații. După ce am trecut prin această dezamăgire, am ales să fiu mai reticent și mai rezervat, pentru că mi-aș dori ca următoarea relație să fie și ultima. Îmi doresc o familie, vreau ceva serios.

CANCAN.RO: Dar ești în tatonări cu cineva?

Marian Grozavu: Sunt în discuții, sunt deschis să cunosc persoane noi, nu voi sta singur toată viața.

CANCAN.RO: Îți scriu domnișoarele pe Instagram?

Marian Grozavu: Acum da. Îmi scriau și înainte, dar nu dădeam curs, Bianca avea parola mea, ca să nu existe alte suspiciuni.

CANCAN.RO: Sezonul 9 nu a fost cel mai ușor pentru tine. Ai fost dezamăgit?

Marian Grozavu: Unii pleacă fericiți, alții dezamăgiți. Eu nu am permis nimănui nimic, deși puteau exista și la mine apropieri.

CANCAN.RO: Ce s-a întâmplat după Insulă? Ați mers acasă și lucrurile au luat o turnură neașteptată.

Marian Grozavu: Când am început să vedem Insula, am avut un fel de șoc, am avut niște discuții, deoarece nu puteam să văd emisiunea împreună cu Bianca și am ales să stăm separați. Am preferat să discut unele lucruri la telefon, pentru că puteam să mă calmez. Au fost multe reproșuri. M-a deranjat „dezahardarea” asta, dar putea să se distreze în anumite limite.

CANCAN.RO: Părea că sunteți ok, un cuplu fericit. Unde s-a produs ruptura?

Marian Grozavu: Așa credeam eu, că suntem un cuplu fericit. În timp, ea și-a dat seama că nu se mai simte împlinită alături de mine.

CANCAN.RO: Dar care au fost motivele?

Marian Grozavu: Îți dau cuvântul meu de onoare că eu am aflat de despărțire din presă.

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