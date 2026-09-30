Mama și sora Valentinei au fost audiate! Ce au descoperit procurorii

Mama și sora Valentinei Tănăsie au ajuns în fața procurorilor, la București, iar ce au avut de spus poate cântări greu în ancheta morții tinerei de 28 de ani! Cele două rude apropiate ale victimei au fost audiate chiar la domiciliu, după ce un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a deplasat în Capitală pentru a sta de vorbă cu ele.

Discuția nu a fost deloc una de complezență. Anchetatorii au vrut să afle ce știau femeile despre relația Valentinei cu Vlad Bălțățeanu și, mai ales, dacă înainte de tragedie existaseră semne care ar fi putut anunța coșmarul.

Mama și sora Valentinei au fost audiate

Adrian Cuculis, avocatul familiei, a făcut public faptul că mama și sora victimei au dat declarații procurorului și au vorbit despre comportamentul bărbatului cu care Valentina trăia.

„Astăzi, un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a deplasat în București, unde au fost audiate două persoane, și anume mama și sora victimei găsite moartă într-o valiză, după ce a fost omorâtă de concubinul acesteia. În urma audierii, care s-a desfășurat la domiciliul acestora, a reieșit că inculpatul era o persoană extrem de violentă, iar victima și-a prezentat loviturile familiei de mai multe ori.”, a transmis Adrian Cuculis.

Declarația avocatului readuce în prim-plan un aspect extrem de important pentru anchetatori: ce s-ar fi întâmplat în cuplu înainte ca Valentina să fie găsită moartă.

Potrivit celor transmise de avocat, mama și sora Valentinei ar fi văzut de mai multe ori urme de violență pe trupul tinerei. Informația poate fi importantă pentru dosar, deoarece procurorii încearcă să stabilească dacă au existat agresiuni înainte de tragedie și în ce context s-a desfășurat relația dintre cei doi.

Familia susține că Valentina nu ar fi ținut totul ascuns și că, în mai multe rânduri, le-ar fi arătat ceea ce i s-ar fi întâmplat. Toate aceste afirmații urmează să fie verificate și comparate cu restul probelor strânse de anchetatori.

Valentina a fost găsită într-o valiză

Tragedia a ieșit la iveală după ce trupul Valentinei Tănăsie a fost descoperit într-o valiză, în râul Olt. Tânăra avea doar 28 de ani, iar moartea ei a deschis un dosar penal în care Vlad Bălțățeanu este acuzat în legătură cu tragedia. În timp ce familia încearcă să afle adevărul despre ultimele luni și ultimele ore din viața Valentinei, ancheta merge mai departe.

Audierile de la București au avut loc la scurt timp după ce Vlad Bălțățeanu s-a predat autorităților din Elveția. Bărbatul părăsise România și era căutat internațional, iar prezentarea lui la poliția elvețiană a schimbat radical datele anchetei. Acum, problema este cum va ajunge înapoi în România.

Potrivit explicațiilor oferite de avocatul familiei, pentru Elveția nu se aplică mandatul european de arestare, astfel că este necesară procedura de extrădare.

„Cu Elveția avem cooperare polițienească, nu încape în discuție. Trebuie doar judecată cererea de extrădare la instanțele lor. Într-adevăr nu este o procedură care se aplică pe mandatul european de arestare, nefiind în Uniunea Europeană. Din acest punct de vedere poate că nu o să-l vedem chiar în două săptămâni, dar probabil într-o lună de zile cel mult ar trebui să fie aici.”, a declarat avocatul.

Declarațiile mamei și surorii Valentinei vin într-un moment în care procurorii încearcă să reconstruiască atât tragedia, cât și ce s-ar fi întâmplat înainte de ea. Ce le-ar fi spus Valentina celor din familie, ce urme ar fi avut și cum se comporta Vlad Bălțățeanu sunt acum piese care trebuie verificate alături de celelalte probe din dosar.

Pentru familie, însă, fiecare nouă audiere înseamnă și o revenire dureroasă asupra ultimelor momente din viața tinerei.

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