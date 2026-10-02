Greșelile pe care să le eviți când îți faci o asigurare de călătorie. În ce situații poți rămâne fără despăgubiri

Asigurarea de călătorie poate acoperi cheltuieli importante atunci când apar probleme în vacanță, de la urgențe medicale până la anularea călătoriei sau pierderea bagajelor. Existența unei polițe nu înseamnă însă automat că vei fi despăgubit în orice situație, iar unele dintre cele mai importante detalii se găsesc în lista de excluderi.

O analiză realizată de Which asupra a 160 de polițe oferite de 47 de asigurători a scos la iveală o serie de limite și excluderi care îi pot lua prin surprindere pe turiști. Unele privesc activități aparent obișnuite în vacanță, în timp ce altele se referă la bagaje, probleme medicale sau consumul de alcool.

De aceea, înainte de a cumpăra o asigurare de călătorie, prețul nu ar trebui să fie singurul criteriu luat în calcul.

Verifică limitele de despăgubire, nu doar riscurile acoperite

Faptul că o poliță include protecție pentru bagaje, anularea călătoriei sau cheltuieli medicale nu înseamnă că asigurătorul va suporta orice sumă.

Fiecare categorie poate avea propria limită de despăgubire. De exemplu, o poliță poate afișa o sumă generoasă pentru bagaje, dar să prevadă limite considerabil mai mici pentru anumite obiecte de valoare, precum telefoanele, alte dispozitive electronice sau bijuteriile.

Același principiu se aplică și anulării unei călătorii. Limita prevăzută în poliță trebuie comparată cu valoarea reală a vacanței, în special atunci când au fost plătite în avans bilete de avion, cazare sau alte servicii.

Afecțiunile medicale trebuie declarate

Un alt punct important îl reprezintă afecțiunile medicale preexistente. O problemă de sănătate care nu a fost declarată atunci când acest lucru era solicitat poate duce la respingerea unei cereri de despăgubire legate de afecțiunea respectivă.

Potrivit The Independent, turiștii trebuie să răspundă complet și corect întrebărilor asigurătorului referitoare la istoricul medical și la starea actuală de sănătate. În funcție de condițiile poliței, pot fi solicitate inclusiv informații despre medicamentele administrate.

Este importantă și verificarea condițiilor în cazul în care starea de sănătate se schimbă între momentul cumpărării poliței și plecarea în călătorie.

Unele activități din vacanță pot fi excluse

O simplă excursie poate include activități care nu sunt acoperite automat de toate polițele.

Analiza Which arată că pot exista limite pentru drumețiile la altitudine, ciclism, scufundări sau diferite sporturi nautice. În anumite cazuri, activitatea este acoperită numai până la o anumită altitudine sau adâncime ori doar dacă este practicată sub supravegherea unui instructor calificat.

Activitățile considerate cu risc ridicat sunt și mai susceptibile să necesite o acoperire suplimentară.

Înaintea unei vacanțe în care intenționezi să faci sport sau activități de aventură, este indicat să verifici explicit dacă acestea apar printre riscurile acoperite.

Atenție dacă închiriezi un scuter sau un moped

Deplasarea cu un scuter sau un moped este obișnuită în numeroase destinații turistice, însă accidentele produse în timpul utilizării vehiculelor motorizate pot fi excluse din anumite asigurări standard de călătorie.

În plus, asigurarea de călătorie nu trebuie confundată cu asigurarea necesară pentru conducerea vehiculului.

Prin urmare, înainte de închiriere trebuie verificate atât legislația și documentele necesare în țara respectivă, cât și condițiile exacte ale asigurărilor de care dispui.

Consumul de alcool poate influența despăgubirea

O altă excludere întâlnită în polițele de călătorie se referă la incidentele în care consumul de alcool a contribuit la producerea evenimentului.

Simplul fapt că o persoană a consumat alcool nu înseamnă neapărat că orice cerere va fi respinsă. Problema apare atunci când circumstanțele incidentului intră sub incidența excluderilor prevăzute în contract, de exemplu dacă alcoolul a afectat comportamentul sau capacitatea de judecată a persoanei asigurate.

Condițiile diferă de la o poliță la alta, motiv pentru care această secțiune merită verificată înainte de plecare.

Bagajul „nesupravegheat” poate crea probleme

Nici protecția pentru bagaje nu este lipsită de condiții. Unele polițe exclud furtul sau pierderea atunci când bunurile au fost lăsate „nesupravegheate”.

Definiția termenului poate fi mai strictă decât s-ar aștepta un turist. De exemplu, faptul că bagajul este depozitat într-un loc din care nu îl poți vedea sau nu poți interveni pentru a împiedica furtul poate avea importanță în soluționarea cererii de despăgubire.

Merită verificat și dacă există limite individuale pentru obiectele de valoare aflate în bagaj.

Citește și excluderile generale ale poliței

Nu toate excluderile apar în secțiunea referitoare la problema pentru care vrei să fii asigurat. Contractele pot avea și o categorie de excluderi generale, aplicabilă întregii polițe.

Printre evenimentele care pot beneficia de o acoperire limitată sau pot fi excluse, în funcție de poliță, se numără războiul, tulburările civile, terorismul, pandemiile sau anumite dezastre naturale.

De asemenea, este bine să verifici condițiile privind grevele, anularea sau întârzierea transportului și situațiile în care operatorul turistic ori compania aeriană este cea care trebuie să ofere rambursarea.

CITEȘTE ȘI:

De ce trebuie ridicate jaluzelele geamurilor avionului în timpul decolării și aterizării. Motivul nu are legătură cu priveliștea

Cel mai lung zbor fără escală din lume va dura până la 22 de ore. Ce rută va avea și cum va arăta călătoria de peste 16.000 de kilometri