Soțul lui Kristi Noem rupe tăcerea după ce ea a cerut divorțul! Ce spune după 34 de ani de căsnicie și un scandal uriaș

O căsnicie începută pe vremea liceului și care a rezistat mai bine de trei decenii ajunge la final într-un moment în care viața personală a celor doi soți a devenit subiect de presă în Statele Unite. Kristi Noem, fost guvernator al statului South Dakota și fost secretar al Departamentului pentru Securitate Internă, a intentat divorț de Bryon Noem, bărbatul cu care s-a căsătorit în 1992 și cu care are trei copii și patru nepoți. Despărțirea vine după apariția unor relatări potrivit cărora Bryon ar fi participat la comunități online dedicate unui fetiș numit „bimbofication”, unde ar fi comunicat cu performeri adulți și ar fi apărut în fotografii purtând haine de femeie și sâni falși supradimensionați. Acuzațiile rămân relatări ale presei, însă Bryon Noem a decis acum să rupă tăcerea în privința divorțului.

Kristi Noem a cerut divorțul după 34 de ani de căsnicie

Potrivit documentelor judiciare citate de presa americană, Kristi Noem a cerut desfacerea căsătoriei, invocând „diferențe ireconciliabile”. Cei doi s-au căsătorit în 1992 și au împreună trei copii și patru nepoți.

Informația despre despărțire nu a reprezentat o surpriză totală. Mama lui Kristi Noem, Corinne Arnold, declarase încă din luna iulie că fiica sa îi spusese familiei că ea și Bryon urmau să divorțeze.

Povestea lor începuse cu mult înainte ca Kristi Noem să devină una dintre figurile cunoscute ale politicii americane. Cei doi se cunoșteau din perioada liceului și au rămas împreună timp de peste trei decenii, întemeind o familie care are acum și patru nepoți.

Bryon Noem rupe tăcerea după cererea de divorț

După apariția informațiilor despre divorț, Bryon Noem a reacționat prin avocatul său, Tim Bottum. Mesajul transmis de acesta arată că soțul lui Kristi Noem și-ar dori ca despărțirea să fie rezolvată fără un război public, dar lasă deschisă posibilitatea ca el să își prezinte versiunea în cazul în care disputa ajunge în instanță.

„Bryon este întristat că această căsnicie se încheie și speră la o rezolvare privată și amiabilă. Dacă procedurile judiciare vor deveni necesare, Bryon va primi cu deschidere oportunitatea de a-și prezenta cu sinceritate perspectiva”, a transmis avocatul său pentru TMZ.

Prioritatea lui Bryon ar fi acum protejarea familiei și păstrarea unei relații funcționale între cei doi după divorț.

„Prioritatea lui Bryon este să protejeze familia și să meargă mai departe ca părinți și bunici iubitori”, a mai transmis avocatul.

Scandalul care a explodat înaintea divorțului

Despărțirea vine după luni complicate pentru familia Noem. În martie au apărut relatări potrivit cărora Bryon Noem ar fi participat la comunități online dedicate așa-numitei scene „bimbofication”, un fetiș asociat în cazul relatat de presa americană cu transformarea într-o imagine feminină exagerată.

Potrivit informațiilor publicate atunci și reluate de TMZ, Bryon ar fi făcut fotografii în care purta haine de femeie și sâni falși supradimensionați și ar fi comunicat online cu performeri adulți din această comunitate. TMZ a relatat și afirmația că Bryon ar fi vorbit despre dorința de a avea „sâni uriași, uriași, ridicoli”.

Aceste elemente provin din relatările presei despre presupusa sa activitate online și nu sunt prezentate în documentele de divorț drept motiv oficial al despărțirii.

Echipa lui Kristi Noem spunea că familia a fost luată prin surprindere

După izbucnirea scandalului, reprezentanții lui Kristi Noem au transmis că aceasta era devastată de informațiile apărute și că familia fusese luată prin surprindere.

„Doamna Noem este devastată. Familia a fost luată prin surprindere de toate acestea și cere intimitate și rugăciuni în această perioadă”, se arăta în declarația transmisă atunci de reprezentanții săi.

Bryon nu oferise atunci o explicație amplă despre informațiile apărute, iar reacția transmisă acum prin avocatul său se concentrează asupra divorțului și asupra dorinței de a proteja familia.

Kristi Noem, asociată la rândul ei cu zvonuri despre Corey Lewandowski

Nici Kristi Noem nu a fost ocolită de controverse privind viața sa personală. În ultimii ani au existat relatări despre o presupusă relație cu Corey Lewandowski, cunoscut consultant politic american. Noem a negat anterior acuzațiile privind o relație între cei doi.

În august, TMZ a publicat imagini cu Noem și Lewandowski petrecând timp împreună în Minnesota. Cei doi au fost filmați mergând cu bicicletele în apropierea lacului Minnetonka și oprindu-se ulterior la localuri din Wayzata, însă imaginile respective nu demonstrează existența unei relații romantice.

Prin urmare, în documentele de divorț motivul oficial rămâne cel al „diferențelor ireconciliabile”, iar acuzațiile și zvonurile apărute în jurul vieții personale a celor doi trebuie separate de ceea ce a fost consemnat oficial în instanță.

O poveste începută în liceu se termină după mai bine de trei decenii

Kristi și Bryon Noem s-au cunoscut în South Dakota, iar relația lor a început cu mult înainte ca ea să intre în prim-planul vieții publice americane.

S-au căsătorit în 1992 și au împreună trei copii și patru nepoți. După 34 de ani de căsnicie, cei doi se pregătesc însă să meargă pe drumuri separate, iar Bryon transmite că își dorește o despărțire amiabilă. Dacă divorțul se va transforma într-o dispută judiciară, avocatul său spune că acesta este pregătit să își prezinte propria versiune.

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