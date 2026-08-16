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Ultimul mesaj al lui Mircea Tatolici, înainte să se stingă. A murit cu doar câteva ore înainte de propria nuntă

De: Anca Chihaie 16/08/2026 | 23:43
Ultimul mesaj al lui Mircea Tatolici, înainte să se stingă. A murit cu doar câteva ore înainte de propria nuntă
Foto: social media
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O tragedie cumplită a lovit familia lui Mircea Rednic. Mircea Marius Tatolici, nepotul cunoscutului antrenor, a murit subit la vârsta de 37 de ani, în noaptea de vineri spre sâmbătă. Moartea sa a venit cu doar câteva ore înainte de evenimentul care trebuia să marcheze una dintre cele mai importante zile din viața sa: nunta programată pentru astăzi, 16 august.

Potrivit informațiilor apărute în urma tragediei, bărbatul ar fi suferit un infarct miocardic sever. Problemele cardiace ar fi fost provocate de blocarea unei artere coronare, pe fondul unor depuneri de grăsime. Decesul a fost unul fulgerător și i-a luat prin surprindere pe cei care îl cunoșteau.

Ultimul mesaj al lui Mircea Tatolici, înainte să se stingă

Cu doar câteva zile înainte, Mircea Marius Tatolici trăise momente deosebit de importante alături de partenera sa, Petronela. Cei doi făcuseră cununia civilă pe 8 august, iar în familie era deja agitație pentru pregătirile ultimei ceremonii. Duminică ar fi trebuit să aibă loc nunta, însă planurile au fost spulberate de vestea tragică a morții sale.

Momentul cununiei civile rămâne cu atât mai emoționant în contextul tragediei. În urmă cu aproximativ o săptămână, Mircea Marius Tatolici publicase pe rețelele de socializare o fotografie în care apărea alături de femeia care urma să-i devină soție. Cei doi erau surprinși în timp ce semnau documentele necesare încheierii căsătoriei civile.

Imaginea avea să fie ultima postare publică a bărbatului. Fotografia, realizată într-un moment de bucurie pentru cuplu, a devenit acum una dintre ultimele amintiri lăsate în mediul online de Mircea Marius Tatolici.

„Da, din toată inima”, a scris Mircea Marius Tatolici.

Foto: Facebook

Vestea morții sale a provocat reacții puternice și în lumea fotbalului. Nepotul lui Mircea Rednic era apropiat de proiectele dedicate copiilor și juniorilor și susținea activitatea ACS LSS Voința Sibiu.

Reprezentanții clubului au transmis un mesaj de condoleanțe și au vorbit despre sprijinul pe care Mircea Marius Tatolici îl oferise de-a lungul timpului grupelor de copii și juniori. Pentru cei din cadrul clubului, acesta nu era doar un susținător, ci și un om care se implicase în dezvoltarea proiectelor destinate celor mai tineri fotbaliști.

„Cu profundă tristețe, familia Voința Sibiu a aflat vestea trecerii la cele veșnice a lui Totolici Mircea Marius, un prieten și susținător al clubului nostru, care ne-a fost alături și ne-a sprijinit în activitatea grupelor de copii și juniori. Gesturile sale și sprijinul oferit pentru micii noștri fotbaliști vor rămâne în amintirea noastră și ne bucurăm că l-am avut alături! În aceste momente grele, transmitem sincere condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut”, a transmis ACS LSS Voința Sibiu.

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