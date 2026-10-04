Irina, mesaj cu subînțeles pentru amanta lui Meko! Ce a deranjat-o pe soția luptătorului

Soția lui Meko a spus în urmă cu câteva săptămâni că au apărut diferite conturi false pe rețelele de socializare de pe care primește jigniri frecvent. Aceasta este de părere că în spatele acestor conturi ar fi, de fapt, amanta bărbatului, cu care ar avea o relație de șase ani.

Problemele din relația dintre și Meko continuă. Luptătorul ar avea o amantă pe nume Rebeca, cu care ar fi împreună de șase ani. Mai mult decât atât, soția acestuia spunea în urmă cu câteva săptămâni că primește jigniri de la conturi false, în spatele cărora suspectează că este cealaltă femeie cu care bărbatul ei își împarte viața. Acum Irina vine cu un nou mesaj cu subînțeles pentru amanta luptătorului. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Irina, mesaj cu subînțeles pentru amanta lui Meko

Bruneta nu se lasă afectată de ceea ce trăiește în ultima perioadă. Dimpotrivă, pare să o ironizeze pe amanta soțului ei. Irina a postat un mesaj pe pagina sa de TikTok care arată mai degrabă unul cu subînțeles pentru cealaltă femeie din viața lui Meko.

„Ești prea frustrată și tristă dacă stai să îmi analizezi fiecare pas și îmi faci conturi false, doar ca să îmi cauți defecte. Ce te doare mai tare? Faptul că nu te bag în seamă sau că și ție îți place de mine?”, a scris Irina pe TikTok.

Pe de altă parte, Rebeca a fost aspru criticată în mediul online pentru relația pe care o are cu luptătorul. Nici ea nu se lasă mai prejos și nu pare deranjată de comentariile negative. Cu toate acestea, a fost scoasă din minți atunci când o utilizatoare i-a spus că Meko este căsătorit și le-a numit pe cele care se amestecă în viața lor drept „frustrate”.

„Doamne, ce întrebări de oameni ratați! Doamne, fetelor! Ori trăiți o viață paranoică, ori sunteți prea lăchite de bărbați la viața voastră, nu știu de ce sunteți atât de frustrate. Frate, nu ați auzit de relații normale?!”, a spus Rebeca pe pagina sa de TikTok.

Meko o numește în continuare pe Irina soția lui

Meko și Irina sunt împreună de peste 20 de ani și au un fiu. De-a lungul timpului, luptătorul a declarat că a avut și alte femei, însă relația celor doi a rămas la fel. În plus, bărbatul a spus că indiferent de situație, Irina va rămâne mereu soția lui.

VEZI ȘI: Meko, provocare în RXF pentru Iancu Sterp! Luptătorul și-a ales și premiul: „Dacă îl bat, vreau ca el să îmi dea 10 oi”

Meko și Romeo Vasiloni l-au pus la zid pe Lorenzo de la Insula Iubirii: „Cum s-o lași pe nevastă-ta să fie dominatoare”