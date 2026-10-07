Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat în judecată statul român. Care este motivul

Frații Pavăl (Dragoș și Adrian), proprietarii Dedeman, au dat statul român în judecată după ce un teren ce le-a aparținut a fost folosit pentru construcția centurii ocolitoare a Iașiului, iar banii primiți drept despăgubire au fost prea puțini. Valoarea reală a terenului este mult mai mare.

Statul român le-a oferit fraților Pavăl 1 euro (aproximativ 5 lei) pe metru pătrat, în timp ce ei cer în instanță 250 de euro pe metru pătrat. Terenul are o suprafață de 133 mp și se află în localitatea Miroslava, județul Iași, pe traseul investiției publice „Varianta de ocolire a municipiului Iași – Etapa I – Varianta Sud – trafic greu”.

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Cei doi afaceriști susțin că terenul de 133 de metri pătrați face parte dintr-o parcelă de peste trei hectare. Expropierea a fost una parțială, astfel încât o parte a terenului a rămas în proprietatea lor. Prin expropiere s-a modificat configurația, suprafața și limitele proprietății, aspecte care pot schimba prețul terenului rămas. Statul le-a oferit doar 671,90 lei pentru suprafața expropiată, sumă considerată derizorie de către frații Pavăl.

Frații Dedeman susțin că hotărârea nu le-a fost comunicată în mod legal, după ce statul român a emis un document oficial încă din anul 2020 prin care stabilește suma de bani. Proprietarii au aflat abia recent, în 2026, din întâmplare, că terenul lor ajunsese al statului în baza acelei hotărâri vechi.

„Menţionăm că Hotărârea nr.183/29.09.2020 emisă de către Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA de stabilire a cuantumului despăgubirii nu ne-a fost comunicată în mod legal, astfel că am luat la cunoştinţă despre existenţa acesteia în cursul anului 2026 când am solicitat-o de la cartea funciară. În ceea ce priveşte despăgubirea, expropriatorul a stabilit suma de 671,90 lei. Considerăm că această sumă nu reprezintă o justă despăgubire, întrucât nu corespunde cu valoarea reală a terenului expropriat”, se arată în cererea de chemare în judecată, potrivit presei locale din Iași.

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