Gabriella Barbu, una dintre cele mai comentate ispite ale actualului sezon Insula Iubirii, a atras atenția și în afara emisiunii. De această dată, tânăra a avut un schimb de mesaje cu Mario Fresh pe rețelele de socializare, după o sugestie venită din partea unui internaut.

După ce a devenit cunoscută publicului din România datorită apropierii de Prințul Marco, în timpul experienței din Thailanda, Gabriella Barbu a ajuns să fie luată în considerare pentru a apărea într-un videoclip muzical.

Ideea a venit din partea unei urmăritoare a lui Mario Fresh, care i-a sugerat artistului, într-un comentariu pe TikTok, să apeleze la ispita de la Insula Iubirii pentru realizarea videoclipului unei melodii.

„Poate faceți cumva și o aduceți pe Gabriella pentru clipul melodiei”, i-a transmis internauta.

Schimb de mesaje între Gabriella Barbu și Mario Fresh

Mario Fresh nu a trecut cu vederea propunerea și a publicat un videoclip în care a inclus comentariul fanei. Artistul a transmis că, dacă Gabriella va realiza un clip pe TikTok folosind melodia respectivă, cei doi ar putea discuta despre o eventuală colaborare.

„Trecem la negocieri”, a scris Mario Fresh.

Postarea a ajuns și la Gabriella Barbu, care nu a ezitat să îi răspundă artistului, chiar în secțiunea de comentarii a videoclipului.

„Aștept apelul”, a scris ispita de la Insula Iubirii. „Aștept tiktokul”, i-a răspuns Mario Fresh.

Mai mulți internauți au fost încântați de ideea unei colaborări între Gabriella Barbu și Mario Fresh, considerând că ispita ar fi potrivită pentru a apărea în videoclip.

Gabriella Barbu era deja cunoscută în Spania înainte de participarea la versiunea românească a emisiunii Insula Iubirii. Tânăra, care folosește pe rețelele de socializare numele Gabriella Hahlingag, a participat și la versiunea spaniolă a show-ului, „La isla de las tentaciones”, și se bucură de o comunitate numeroasă de urmăritori în mediul online.

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