Rolul de ispită în cadrul emisiunii Insula Iubirii implică anumite „sacrificii”, iar eforturile acestora sunt răsplătite pe măsura de către șefii de la Antena 1. Anul acesta, în sezonul aniversat X, Narcis Bujor și Gabriella s-au ales cu o „primă de obiectiv” în valoare de 10.000 de euro.

În sezonul X al emisiunii Insula Iubirii, ispitele și-au făcut temele de acasă și au încercat să atingă targetul impus de către producătorii de la Antena 1. Anul acesta, potrivit informațiilor din spațiul public, ar exista un sistem de recompensare suplimentară, așa-numita „primă de obiectiv”, în valoare de 10.000 de euro – pentru ispita care reușește să ajungă cât mai departe cu un anumit concurent.

Gabriella a îmbinat utilul cu plăcutul, iar în drumul spre obiectivele sale (financiare și nu numai), ea a trăit experiența din Thailanda prin toți porii. S-a îndrăgostit de Prințul Marco și s-a ales și cu bonusul de 10.000 de euro.

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În paralel, pe Insula fetelor, Narcis Bujor a gândit o strategie ceva mai pragmatică. Deși la ceremonia de cunoaștere a concurentelor i-a oferit ghirlanda Nattashei Black, în timpul emisiunii au intervenit mici schimbări de direcție. După ce a aruncat colierul care simboliza relația cu Remi, Bianca Iotu s-a arătat deschisă la noi experiențe, iar ispita a simțit miros de „primă de obiectiv. Nu a durat mult până când a intrat în jocul concurentei. Povestea lor s-a terminat în baie, unde s-a derulat o partidă de amor, și cu cei 10.000 de euro în conturile lui Narcis.

Povestea de iubire dintre Gabriella și Prințul Marco a continuat până la dream date. Nu același lucru s-a întâmplat între Bianca Iotu și Narcis. Concurenta a ajuns în punctul în care și-a dorit ca aventura lor să fie cu final fericit și după terminarea filmărilor din Thailanda, însă ispita s-a îndepărtat treptat de orice interacțiune. Acesta i-a mărturisit că nu împărtășește aceleași sentimente și nici nu își dorește să transforme apropierea de pe Insulă într-o relație în afara emisiunii.

Înainte de alegerile pentru dream date, Narcis i-a transmis Biancăi că nu este pregătit de o apropiere reală cu ea, dar și că tot ceea ce a făcut a fost să își joace rolul de ispită până la final.

„Te-am simțit. De câte ori am vorbit, noi n-am vorbit niciodată despre viitor, despre sentimente sau despre alte lucruri. Am vorbit doar despre ceea ce îți era ție benefic. Zi-mi dacă greșesc. Și focul pe care îl simți și îl văd în tine este mare și, cu cât l-am văzut mai mare, cu atât am sperat mai tare. Și mi-am dat seama că te rănesc, fiindcă nu simți același lucru. Trebuie să accepți că rolul meu în viața ta nu este cel pe care ți-l dorești și încă ține de amândoi, iar eu nu sunt pregătit deloc pentru locul ăsta. Și rolul meu în viața ta se apropie de final. Mi-am dat seama că eu m-am despărțit de două persoane în 21 de zile. Eu m-am despărțit până și de ispită.”, a spus Narcis.

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