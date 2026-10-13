Nattasha sare la atac și „pune biciul” pe Prințul Marco: „A uitat că..” A spus adevărul despre trecutul lui

Prințul Marco și ispita Gabriella au parte de momente de tandrețe în vila băieților de la Insula Iubirii, în timp ce Bianca Ghiurcă, soția concurentului, este tot mai afectată de imaginile pe care le vede. Nattasha Black i-a fost alături la bonfire, unde au urmărit împreună apropierea dintre cei doi.

Încă din primele zile petrecute pe insulă, prințul Marco a căutat compania Gabriellei și nu și-a ascuns interesul față de aceasta. Pe măsură ce au petrecut mai mult timp împreună, concurentul a început să vorbească deschis despre sentimentele pe care le-ar avea pentru ispită, mărturisindu-i că prezența ei îi provoacă emoții puternice, asemănătoare fluturilor în stomac.

Cei doi au avut parte și de o întâlnire romantică într-un cort amenajat pe plajă, unde au petrecut momente intime, departe de ceilalți concurenți.

Radu Vâlcan le-a invitat la bonfire pe Nattasha Black și pe Bianca Ghiurcă, iar împreună au văzut ce face prințul Marco cu ispita Gabriella. Soția acestuia a avut o reacție acidă și, la întoarcerea în vilă, și-a dorit să-și facă bagajul și să plece acasă.

Ce a spus Nattasha Black despre Ptințul Marco

Nattasha Black le-a povestit Claudiei Ion și lui Alberto despre imaginile văzute la bonfire cu prințul. Aceasta a explicat că problema nu este neapărat comportamentul ispitei, care își îndeplinește rolul în emisiune, ci faptul că bărbatul acceptă și încurajează apropierea, deși are o soție acasă

„Aia (nr. Gabriella) îl striga baby, stătea de gâtul ei. Îi făcea masaj și pe față, îți dai seama că e ceva ok… te duci la masa, te duci la doamna de acolo că așa e contextul, dar să-ți ia alta bărbatul să-i facă așa. Și tu să ai o iubită să vezi că stă așa? El vrea chestia asta. Aia e mai dureros, nu ce face fata, că ea trebuie să facă. Când știi că ai atâtea împreună și afacerea și mai multe chestii. E problema că el a uitat că are nevastă, în primul rând, nu iubită, nevastă.”, a spus Nattasha.

Claudia Ion a fost și ea revoltată de comportamentul lui Marco.

„Și degeaba îi arată dacă nu vrea să vadă. Ea nu vrea să vadă așa ceva”, a fost replica Claudiei Ion.

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